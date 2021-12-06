Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что штамм коронавируса "омикрон" может оказаться живой вакциной, так как у него снижена патогенность, а после выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции.
США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, направленных на осложнение конвертации рублей в доллары в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в случае «нападения» Россией на Украину.