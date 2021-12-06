Вирусолог Чумаков: штамм COVID-19 «омикрон» может оказаться живой вакциной

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что штамм коронавируса "омикрон" может оказаться живой вакциной, так как у него снижена патогенность, а после выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции.