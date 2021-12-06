Будьте в Плюсе

Хуснуллин заявил об угрозах развитию ипотеки в России

Сложившаяся экономическая ситуация угрожает развитию ипотеки в стране.
Телеканал 360°
"Базово у нас подготовлены предложения, которые мы готовы обсудить в дальнейшем ходе проведения совещания", - добавил вице-премьер.
ТАСС
Стоимость квартир в новостройках уже успела вырасти почти на 30%, а жилье на вторичном рынке подорожало на 25%.
Телеканал 360°
К ним относятся семейная, сельская, дальневосточная ипотека, а также программа на приобретение жилья в новостройках.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Хуснуллин заявил об угрозе для развития ипотеки в России
Комсомольская правдавчера в 13:56
Вице-премьер Хуснуллин: инфляция является угрозой для развития ипотеки в России
Телеканал 360°вчера в 13:47
Хуснуллин: текущая экономическая конъюнктура угрожает развитию ипотеки в России
Banki Loansвчера в 13:22
Вице-премьер Хуснуллин: нынешняя экономическая конъюнктура угрожает развитию ипотеки
Lenta.ruвчера в 13:14
Хуснуллин рассказал об угрозах развитию ипотеки
Российская газетавчера в 12:57
Хуснуллин назвал инфляцию угрозой для строительной отрасли
ТАССвчера в 12:52
Хуснуллин заявил об угрозах развитию ипотеки в России
РИА Новостивчера в 12:42

Интересное

Вирусолог Чумаков: штамм COVID-19 «омикрон» может оказаться живой вакциной

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что штамм коронавируса "омикрон" может оказаться живой вакциной, так как у него снижена патогенность, а после выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции.
Газета.Ru20:55

Bloomberg: новые санкции США в отношении России могут коснуться обмена валют

США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, направленных на осложнение конвертации рублей в доллары в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в случае «нападения» Россией на Украину.
RT на русском23:16