Ученые вузов Томска и института СО РАН приступили к созданию первого в России ДНК-принтера

Консорциум, в который вошли два томских вуза и Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, приступил к разработке принтера для печати коротких участков ДНК, которые можно будет использовать для сборки уже известных генов с внесением модификации.