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Хуснуллин заявил о сложностях при строительстве трассы Москва-Екатеринбург

При строительстве трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург возникают сложности из-за повышения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В источнике

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Хуснуллин: Нехватка рабочих и рост цен на материалы не должны повлиять на сроки строительства трассы М12

Агентство Москвавчера в 12:06

Хуснуллин назвал сложности при строительстве трассы М-12 Москва – Казань

Москва 24вчера в 12:00

Хуснуллин заявил о сложностях строительства трассы М-12 из Москвы до Екатеринбурга

Комсомольская правдавчера в 11:55

Вице-премьер РФ: что мешает стройке новой трассы до Екатеринбурга

URA.Ruвчера в 11:59

Хуснуллин: Трассу Москва-Казань запустят в срок несмотря на сложности

Российская газетавчера в 11:50

Хуснуллин заявил о сложностях с трассой Москва - Казань - Екатеринбург

РИА Новостивчера в 11:47

Хуснуллин рассказал о сложностях при строительстве трассы М-12 из Москвы до Екатеринбурга

ТАССвчера в 11:36
Интересное

Ученые вузов Томска и института СО РАН приступили к созданию первого в России ДНК-принтера

Консорциум, в который вошли два томских вуза и Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, приступил к разработке принтера для печати коротких участков ДНК, которые можно будет использовать для сборки уже известных генов с внесением модификации.
ТАСС Наука вчера в 21:58

Эльмир Набиуллин покинул «Сочи»

За два года защитник принял участие в 36 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. pic.twitter.com/mTFuqioXOO — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) June 29, 2021 Набиуллин выступал за «Сочи» с лета 2019 года.
Спорт-Экспрессвчера в 07:05