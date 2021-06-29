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Хуснуллин заявил о сложностях при строительстве трассы Москва-Екатеринбург

При строительстве трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург возникают сложности из-за повышения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В источнике

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Хуснуллин: Нехватка рабочих и рост цен на материалы не должны повлиять на сроки строительства трассы М12

Агентство Москвавчера в 12:06

Хуснуллин: Трассу Москва-Казань запустят в срок несмотря на сложности

Российская газетавчера в 11:50

Вице-премьер РФ: что мешает стройке новой трассы до Екатеринбурга

URA.Ruвчера в 11:59

Хуснуллин заявил о сложностях строительства трассы М-12 из Москвы до Екатеринбурга

Комсомольская правдавчера в 11:55

Хуснуллин назвал сложности при строительстве трассы М-12 Москва – Казань

Москва 24вчера в 12:00

Хуснуллин заявил о сложностях с трассой Москва - Казань - Екатеринбург

РИА Новостивчера в 11:47

Хуснуллин рассказал о сложностях при строительстве трассы М-12 из Москвы до Екатеринбурга

ТАССвчера в 11:36
Интересное

Dell Technologies способствует конвергенции HPC, приложений ИИ и анализа данных

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CNewsвчера в 10:44

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ТАССвчера в 18:07