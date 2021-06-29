В «Манчестер Сити» Стерлинг превратился в резервиста, а сейчас ведет Англию к победе на Евро

В отборе на Евро-2020 Рахим буквально разорвал оборону Чехии, которой сейчас все восхищаются, и оформил хет-трик в игре, с которой де-факто начинался путь Англии к нынешнему четвертьфиналу (5:0). А до гола добившего немцев Кейна в финальном раунде и вовсе забивал только форвард «Сити».