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Хуснуллин заявил о сложностях при строительстве трассы Москва-Екатеринбург

При строительстве трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург возникают сложности из-за повышения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В источнике

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Хуснуллин: Нехватка рабочих и рост цен на материалы не должны повлиять на сроки строительства трассы М12

Агентство Москвавчера в 12:06

Хуснуллин назвал сложности при строительстве трассы М-12 Москва – Казань

Москва 24вчера в 12:00

Хуснуллин заявил о сложностях строительства трассы М-12 из Москвы до Екатеринбурга

Комсомольская правдавчера в 11:55

Вице-премьер РФ: что мешает стройке новой трассы до Екатеринбурга

URA.Ruвчера в 11:59

Хуснуллин: Трассу Москва-Казань запустят в срок несмотря на сложности

Российская газетавчера в 11:50

Хуснуллин заявил о сложностях с трассой Москва - Казань - Екатеринбург

РИА Новостивчера в 11:47

Хуснуллин рассказал о сложностях при строительстве трассы М-12 из Москвы до Екатеринбурга

ТАССвчера в 11:36
Интересное

В МВД подтвердили обыски у главреда «Проекта» в рамках дела о клевете

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартирах главного редактора издания "Проект" Баданина, его заместителя Рубина и журналистки Жолобовой в рамках уголовного дела о клевете в отношении предпринимателя из Санкт-Петербурга Ильи Трабера.
Интерфаксвчера в 06:49