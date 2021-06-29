Хуснуллин заявил о сложностях при строительстве трассы Москва-Екатеринбург
При строительстве трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург возникают сложности из-за повышения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В источнике
Хуснуллин: Нехватка рабочих и рост цен на материалы не должны повлиять на сроки строительства трассы М12
Агентство Москвавчера в 12:06
Хуснуллин заявил о сложностях строительства трассы М-12 из Москвы до Екатеринбурга
Комсомольская правдавчера в 11:55