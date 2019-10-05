РПЛ
RT на русскомХёведес поделился впечатлением от московского метро
Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес восхитился красотой московского метро. «Искусство метро», — гласит фото Хёведеса в Instagram с хештегом «красиво». Немецкий футболист выступает за московский «Локомотив» с 2018 года.
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Происшествия
Студентку из Подмосковья убили на «Поле чудес»
Российская газета 10:18
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Политика
Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военный контингент
Председатель правительства Дмитрий Медведев прокомментировал разговоры о возможности вернуть на Кубу военную бригаду, как в советские годы.
РИА Новости 09:41
Шоу-бизнес
Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии
Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.
Народные новости 08:53
Здоровье
Врачи призвали отказаться от опасного наращивания ресниц
По словам врача-косметолога Оксаны Чащиной, в ходе популярной у женщин процедуры к одной ресничке прикрепляются два-три дополнительных волоска.
РЕН ТВ 10:07
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
РИА Новости 07:28
Фигурное катание
Российские фигуристки помогли сборной Европы выиграть Japan Open
Российские фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова в составе сборной Европы стали победительницами прошедшего в Сайтаме турнира Japan Open.
RT на русском 10:07
Политика
Медведев назвал любопытными наблюдения за импичментом Трампа
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что любопытно наблюдать за процессом импичмента президента США Дональда Трампа.
РБК 09:43
Недвижимость
Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей
35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ).
Коммерсантъ 09:12
Общество
Покрас Лампас приехал восстанавливать свою работу в Екатеринбург
Радио Комсомольская правда 09:21
Экономика
В Минэнерго допустили строительство газопровода из Крыма в Европу
Министр энергетики России Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, однако пока правительство не рассматривает эту идею.
РБК 10:45
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Общество
Жители России рассказали, какая зарплата нужна для счастья
Заработная плата в размере 161 тыс. рублей обеспечит среднестатистическому жителю России счастливую жизнь.
REGNUM вчера в 01:40
Футбол
Матч Лиги Европы остановили из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван из-за флага непризнанной республики, передает Sport24.
Газета.Ru 03 октября в 16:21
Политика
Львовский журналист о жителях Донбасса: 40 лет зачисток и концлагеря
С призывом применить к жителям Донбасса «40 лет зачисток» и отправку в концлагеря в шахтах выступил львовский журналист Олег Радык 4 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 05:33
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции к операции в Сирии
РИА Новости 04:27
Армия и оружие
В ДНР заявили о 14 нарушениях со стороны ВСУ за сутки
При обстрелах со стороны ВСУ киевские силовики, которые за прошедшие сутки 14 раз нарушили режим перемирия, вели огонь по территориям ДНР из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов и стрелкового оружия, сообщил журналистам представитель СЦКК.
Экономика сегодня вчера в 03:09
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Шоу-бизнес
Оказавшаяся в центре скандала актриса Бочкарева процитировала Чаадаева
Актриса Наталья Бочкарева опубликовала на своей странице в Instagram цитату Петра Чаадаева об истине и заблуждении.
Аргументы и Факты 09:36
Экономика
Минфин спрогнозировал падение доходов россиян из-за кредитов
Минфин спрогнозировал падение уровня дохода россиян в 2020-2022 годах из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам несмотря на повышение зарплат.
Газета.Ru 08:52
Политика
МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране
МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
Ведомости вчера в 07:38
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист»
Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло "Автомобилист" со счетом 4:1.
Спорт-Экспресс 10:23
Здоровье
Айсен Николаев: Онкодиспансер в Якутске нужно сдать в 2022 году
Глава республики Айсен Николаев выступил в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета в Москве, где затронул вопрос строительства онкодиспансера в столице региона, передает телеканал "Якутия 24".
Якутия 24 00:07
Транспорт
Стали известны детали новых поправок в ПДД в России
В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
Lenta.ru 02:42
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Футбол
«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Брайтону» и потерял Льориса
«Тоттенхэм» уступил «Брайтону» в матче 8-го тура АПЛ.
ProstoProSport 09:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35