Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1». В прошлом сезоне «Формулы-1» Хюлькенберг выступал за Renault.

Здоровье Алтайский край внедрил мобильные аппараты ЭКГ для сердечников Бригады скорой медицинской помощи Алтайского края в рамках нацпроекта "Здравоохранение" оснастили мобильными аппаратами ЭКГ, что ускорило назначение лечения пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщил РИА Новости директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра Виталий Азанов.

Экономика США наказали компании Азии на десятки миллиардов долларов Технологические компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут потерять десятки миллиардов долларов после того, как США решили наказать Huawei в рамках конфронтации с Китаем с помощью санкций.

Здоровье Школу №27 в Ижевске закроют на ремонт во время учебного года Падают кирпичи, осыпается штукатурка Здание школы нуждается в ремонте давно: в марте 2018 года с фасада здания начала осыпаться штукатурка, а во время осенних каникул в 2019 году куски штукатурки и кирпича падали во двор, где гуляли школьники.

Общество Волгоградцы поддержали петицию за продление детских выплат В нижней палате Парламента прозвучало предложение: повторить выплаты семьям с детьми по 10 тысяч рублей, которые родители получали в предыдущие 2 месяца. 95

Политика Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России Белоруссия передала Украине список задержанных россиян, чтобы проверить, участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. 1,8K

Авто Новейшие кроссовер JAC X7 и лифтбек A5 появились в России В России заметили кроссовер JAC X7 и лифтбек A5. Фотографии с новинками опубликовал портал «Китайские автомобили».

Игры Даже топовые видеокарты не позволяют сыграть в Watch Dogs: Legion на максималках К удивлению многих, даже топовая видеокарта GeForce RTX 2080 Ti не даёт возможности играть на максимальных настройках и с кадровой частотой 60 FPS.

Происшествия В Петербурге задержали за взятку депутата-единоросса Романа Коваля ФСБ и СКР задержали с поличным при получении взятки Романа Коваля. Он является депутатом Заксобрания Петербурга от «Единой России». 521

Общество С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров Отделение Пенсионного фонд России по РТ с августа проведет перерасчет страховых пенсий работавших в 2019 году пенсионеров на беззаявительной основе Об этом рассказал руководитель клиентской службы по Аксубаевскому району Владимир Тимофеев. 2K

Происшествия У муниципального депутата Галяминой проходит обыск Следственный комитет России (СКР) проводит обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах. 437

Общество На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки Российские пограничники начали проверять документы у людей, пересекающих границу с Белоруссией по трассе M-1, что привело к образованию здесь очередей из автомобилей, сообщают белорусские СМИ.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K