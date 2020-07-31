Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1». В прошлом сезоне «Формулы-1» Хюлькенберг выступал за Renault.

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