Коронавирус

RT на русскомRT на русскомХюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1». В прошлом сезоне «Формулы-1» Хюлькенберг выступал за Renault.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Официально: Хюлкенберг заменил Переса на Гран-при Великобритании

Матч ТВ06:00

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Sport24.ruвчера в 17:56

Хюлькенберг выступит на Гран-при Великобритании за «Рейсинг Пойнт»

Sports.ru05:58

Официально: Хюлькенберг заменит Переса на Гран При Великобритании

Motorsport.com Россия06:06

Хюлькенберг: ехал на «Нюрбургринг», а тут позвонил Отмар

Чемпионат06:19

«Рейсинг Пойнт» остался без пилота перед Гран-при Великобритании, Перес заразился коронавирусом

Sport.ruвчера в 19:54

«Рейсинг Пойнт» подтвердил, что Хюлькенберг заменит заразившегося коронавирусом Переса

Спорт-Экспресс05:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Технологии

На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч

Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru вчера в 14:25
9
Политика

Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
75
Происшествия

Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
1K
Политика

Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии

Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
250
Технологии

В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 04:44
58
Происшествия

Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы

Поезда московского метрополитена проезжают станцию «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии без остановки по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Lenta.ru 06:56
3
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
140
Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
123
Происшествия

Следователи начали извлекать останки жертв, убитых фашистами

Газета.Ru 07:01
Происшествия

Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп

Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
34
Футбол

Блаттер: Инфантино должен быть отстранен от должности главы ФИФА

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино должен быть отстранен от должности из-за проводимого в отношении него разбирательства.
РИА Новости 04:32
Политика

Путин предложил вручать вместе с паспортом РФ новую Конституцию

Напомним, 3 июля на встрече с рабочей после голосования по поправкам к Конституции РФ президент страны Владимир Путин указал на необходимость продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений.
REGNUM 06:02
113
Футбол

Суркис представил Луческу футболистам киевского «Динамо»

RT на русском 06:16
Экономика

Apple объявила о росте квартальной выручки на 11%

Вашингтон, 31 июля 2020, 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.
REGNUM вчера в 18:55
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петерурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
59
Общество

В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
96
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
1,1K
Политика

Кандидат в главы Прикамья от эсеров не прошёл муниципальный фильтр

Репин представил в избирком 107 подписей, собранных в 37 муниципальных образованиях. Крайизбирком не засчитал шесть подписей.
REGNUM 05:58
18
Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

RT на русском 03:17
Политика

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы для разрешения конфликта на юго-востоке Украины.
РБК 04:51
90
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева сделала заявление после слухов о разводе с певцом

Слово и Дело вчера в 14:00
Общество

Оппозиция сообщила о 60 тысячах на митинге Тихановской в Минске

BFM.ru 01:50
Общество

В ряде регионов России ограничат оплату проездных наличными

В некоторых регионах России с 3 августа смогут пополнять транспортные карты только в отделении банка или безналичным способом через Интернет.
Московский Комсомолец 06:24
13
Здоровье

Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии

Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com 02:12
34
Экономика

ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%

Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 05:48
5
Шоу-бизнес

Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой

Рэпер Джиган случайно рассекретил возлюбленного ведущей скандального проекта «Дома-2» Ольга Орловой.
OAnews 02:32
7
Религия

Медведев поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Московский Комсомолец 05:15
35
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
147
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
1,8K
Музыка

Билли Айлиш выпустила анимационный клип на новую песню «my future»

Билли Айлиш представила новую песню «my future» — ее американская певица написала, когда начался карантин.
Salt Mag 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Серхио Перес
Мексиканский автогонщик, вице-чемпион серии GP2. С 2011 года выступает в Формуле-1; с 2019 - пилот команды Racing Point. Обладатель 8 подиумов в Гран-при.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное