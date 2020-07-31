Коронавирус
RT на русскомХюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1». В прошлом сезоне «Формулы-1» Хюлькенберг выступал за Renault.
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Технологии
На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч
Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru вчера в 14:25
Политика
Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Политика
Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 04:44
Происшествия
Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы
Поезда московского метрополитена проезжают станцию «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии без остановки по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Lenta.ru 06:56
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Происшествия
Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп
Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
Футбол
Блаттер: Инфантино должен быть отстранен от должности главы ФИФА
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино должен быть отстранен от должности из-за проводимого в отношении него разбирательства.
РИА Новости 04:32
Политика
Путин предложил вручать вместе с паспортом РФ новую Конституцию
Напомним, 3 июля на встрече с рабочей после голосования по поправкам к Конституции РФ президент страны Владимир Путин указал на необходимость продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений.
REGNUM 06:02
Футбол
Суркис представил Луческу футболистам киевского «Динамо»
RT на русском 06:16
Экономика
Apple объявила о росте квартальной выручки на 11%
Вашингтон, 31 июля 2020, 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.
REGNUM вчера в 18:55
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петерурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
Общество
В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера
Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
Политика
Кандидат в главы Прикамья от эсеров не прошёл муниципальный фильтр
Репин представил в избирком 107 подписей, собранных в 37 муниципальных образованиях. Крайизбирком не засчитал шесть подписей.
REGNUM 05:58
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
RT на русском 03:17
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы для разрешения конфликта на юго-востоке Украины.
РБК 04:51
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева сделала заявление после слухов о разводе с певцом
Слово и Дело вчера в 14:00
Общество
В ряде регионов России ограничат оплату проездных наличными
В некоторых регионах России с 3 августа смогут пополнять транспортные карты только в отделении банка или безналичным способом через Интернет.
Московский Комсомолец 06:24
Здоровье
Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии
Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com 02:12
Экономика
ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 05:48
Шоу-бизнес
Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой
Рэпер Джиган случайно рассекретил возлюбленного ведущей скандального проекта «Дома-2» Ольга Орловой.
OAnews 02:32
Религия
Медведев поздравил мусульман с Курбан-байрамом
Московский Комсомолец 05:15
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Музыка
Билли Айлиш выпустила анимационный клип на новую песню «my future»
Билли Айлиш представила новую песню «my future» — ее американская певица написала, когда начался карантин.
Salt Mag 05:47