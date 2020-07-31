Коронавирус
RT на русскомХюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1». В прошлом сезоне «Формулы-1» Хюлькенберг выступал за Renault.
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Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
Киберспорт
Valve добавила команду для ускорения загрузки матчей в Dota 2
Valve добавила экспериментальный параметр запуска в Dota 2, который призван помочь владельцам слабых компьютеров быстрее подключаться к матчам.
CyberSport.ru 04:09
Политика
Закрыли границу: белорусов не выпускают из России
По их данным, на границе образовалась большая очередь на выезд из России, причем якобы даже белорусов не выпускают обратно.
Утро.ru 07:14
Политика
Российскому консулу разрешили посетить задержанных в Белоруссии
Следственный комитет Белоруссии разрешил российскому консулу посетить 33-х задержанных россиян.
Коммерсантъ 08:35
Происшествия
Количество жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти
Один из пациентов, госпитализированных после аварии с микроавтобусом в Крыму, скончался в больнице.
Krym.News 03:33
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Футбол
Президент «Ростова» озвучил задачи на следующий сезон
В прошлом сезоне российской Премьер-лиги «Ростов» занял пятое место в турнирной таблице и получил право сыграть в еврокубках в следующем сезоне.
Евро-футбол.ру 07:52
Футбол
«Парма» отказалась от покупки Ал. Миранчука за 18 млн евро
Как сообщает Calciomercato, «Парма» не будет платить «Локомотиву» 18 млн евро за Алексея Миранчука.
LiveSport.ru 08:25
Общество
Компания Nord Stream 2 может начать прокладывать трубы после 3 августа
Строительство газопровода Северный поток — 2 © Nord Stream 2.
REGNUM 07:25
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Происшествия
На Урале арестован автомобилист, обвиняемый в жестоком убийстве жены
Суд вынес решение об аресте 31-летнего жителя Башкирии, обвиняемого в жестокой расправе над супругой на трассе в Челябинской области.
Российская газета 07:37
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
Здоровье
В России начали применять новый метод лечения рака
Российские врачи начали лечить рак при помощи стереотаксической лучевой терапии, которая в некоторых случаях может полностью заменить химиотерапию, сообщает News.ru со ссылкой на завотделением лучевой терапии Института онкологии «Хадасса Москва» Сергея Усычкина.
Rambler News Service 07:28
Экономика
Как сейчас налоговики считают 1% взносов для ИП на упрощенке 15%?
Очередной вопрос про 1% взносов для ИП на УСН 15%.
ИА Клерк.Ру 07:28
Армия и оружие
США выводят из Германии 11,9 тысячи военнослужащих
Моя Москва.онлайн 29 июля в 11:15
Шоу-бизнес
Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа
На днях актриса решила похвастаться своими формами, сделав селфи в полный рост в одном только нижнем белье.
Wday.ru 00:47
Происшествия
Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии
RT на русском 04:28
Здоровье
Врач-стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе
Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла пять популярных мифов о кариесе.
АБН 04:05
Происшествия
Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Автоспорт
Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании
Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал быстрейшим в первой свободной практике четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании, который проходит на трассе "Сильверстоун".
РИА Новости 08:03
Экономика
Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold
Покупателем стала Fortiana Holdings Limited Владислава Свиблова Владислав Свиблов приобретает у Романа Абрамовича и партнеров 40,06% акций золотодобывающего холдинга Highland Gold за $574,3 млн.
Коммерсантъ 06:24
Здоровье
Врач назвала обязательный продукт для ежедневного употребления
Врач назвала в СМИ обязательный продукт для ежедневного употребления – какой-нибудь из следующего списка: мясо, морепродукты, рыба.
MedikForum.ru 07:53
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
Известная певица Светлана Лобода записала новый клип на композицию «Boom Boom». В съемках клипа принимала участие телеведущая Ксения Собчак.
Shraibikus News 05:52
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Киеву
В Сенат США был внесен законопроект о ежегодной финансовой помощи Украине на военные нужды.
Деловое.ТВ 03:15