Коронавирус

RT на русскомRT на русскомХюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1». В прошлом сезоне «Формулы-1» Хюлькенберг выступал за Renault.
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Официально: Хюлкенберг заменил Переса на Гран-при Великобритании

Матч ТВ06:00

«Рейсинг Пойнт» остался без пилота перед Гран-при Великобритании, Перес заразился коронавирусом

Sport.ruвчера в 19:54

Нико Хюлькенберг: «Сюрреалистичные ощущения, но мне нравятся вызовы»

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Официально: Хюлькенберг заменит Переса на Гран При Великобритании

Motorsport.com Россия06:06

Хюлькенберг: ехал на «Нюрбургринг», а тут позвонил Отмар

Чемпионат06:19

«Рейсинг Пойнт» подтвердил, что Хюлькенберг заменит заразившегося коронавирусом Переса

Спорт-Экспресс05:57

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Sport24.ruвчера в 17:56
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Серхио Перес
Мексиканский автогонщик, вице-чемпион серии GP2. С 2011 года выступает в Формуле-1; с 2019 - пилот команды Racing Point. Обладатель 8 подиумов в Гран-при.
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