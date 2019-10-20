Бывший защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя заявил, что «красным» нельзя расслабляться. Во всех видах спорта, а в футболе особенно, нужно быть начеку. Нельзя быть удовлетворенным достигнутым.

Хююпя призвал «Ливерпуль» не останавливаться на достигнутом

Космос Экзопланеты оказались похожими на Землю 20.10.2019 Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сообщили, что по своему химическому составу некоторые экзопланеты схожи с Землёй.

Общество ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.

Общество В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.

Культура Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос» Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.

Армия и оружие Стратегический бомбардировщик США провел «атаку» у берегов Крыма На страничке PlaneRadar в сети микроблогов Twitter появилась публикация, на которой видно, как два стратегических бомбардировщика вылетели с военной базы Фрэйрфорд и спустя 4 часа оказались над акваторией Черного моря неподалеку от республики Крым, где провели имитацию бомбардировки.

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.