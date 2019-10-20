Футбол
Soccer.ruХююпя призвал «Ливерпуль» не останавливаться на достигнутом
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Стадион «Олд Траффорд»
Бывший защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя заявил, что «красным» нельзя расслабляться. Во всех видах спорта, а в футболе особенно, нужно быть начеку. Нельзя быть удовлетворенным достигнутым.
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При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
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Экзопланеты оказались похожими на Землю
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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
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«Автоновости дня» при участии экспертов составили ТОП-3 корейских внедорожников рамной конструкции.
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Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
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ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
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Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
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Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Армия и оружие
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Эксперты рассказали, что завтракать овсянкой не стоит людям, у которых имеются проблемы ЖКТ и задержка стула.
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В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв
Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
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Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Политика
Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.
Футбол
Владимир Федотов: Судья удалил меня, а потом сказал, чтобы я сам разбирался с Божовичем
Питерский судья удалил наставника оренбуржцев, а также главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича и защитника самарцев Александра Анюкова (он пропустит следующий матч с «Зенитом») после массовой потасовки в концовке встречи.
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Армия и оружие
Стратегический бомбардировщик США провел «атаку» у берегов Крыма
На страничке PlaneRadar в сети микроблогов Twitter появилась публикация, на которой видно, как два стратегических бомбардировщика вылетели с военной базы Фрэйрфорд и спустя 4 часа оказались над акваторией Черного моря неподалеку от республики Крым, где провели имитацию бомбардировки.
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Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
Происшествия
В Тюмени загорелся завод «ПолимерПласт»
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
Армия и оружие
Российская авиация разгромила крупную базу джихадистов в Сирии
По данным СМИ, российская авиация нанесла более десятка ударов по территории авиабазы и ее окрестностям.
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Великобритании
Британский суд может заморозить часть активов российского бизнесмена Фархада Ахмедова, сообщило издание Daily Mail.
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
Здоровье
Какие продукты содержат много кальция, рассказали специалисты
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Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
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