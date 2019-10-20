Футбол

Soccer.ruSoccer.ruХююпя призвал «Ливерпуль» не останавливаться на достигнутом

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
сегодня
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Бывший защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя заявил, что «красным» нельзя расслабляться. Во всех видах спорта, а в футболе особенно, нужно быть начеку. Нельзя быть удовлетворенным достигнутым.
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