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В районы Купянска и Изюма прибывают российские комплексы ПВО «Панцири» и ЗРК С-300

Военные корреспонденты «Русской весны» заявили, что российские комплексы ПВО «Панцири» и ЗРК С-300 уже прибывают в районы Купянска и Изюма.
Татар-информ
На кадрах запечатлена колонна российской техники.
Военное дело
Зенитные ракетно-пушечный комплексы «Панцирь» и зенитно-ракетные комплексы С-300 направляются в зону активных боевых действий.
REGNUM
Военкор Евгений Поддубный сообщил, что к линии боевого соприкосновения прибывают российские резервы.
Московский Комсомолец

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«Русская весна»: в районы Купянска и Изюма прибывают комплексы ПВО «Панцири» и ЗРК С-300
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