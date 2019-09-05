Хоккей
Sport24.ruКХЛ. «Йокерит» — «Ак Барс». Смотреть онлайн, видеотрансляция, прямой эфир
Онлайн видеотрансляция матча регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Ак Барс», который состоится сегодня, 5 сентября, в Хельсинки и будет доступна на этой странице Sport24.ru.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 18:18, Вашингтон
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Футбол
Лидер сборной Шотландии считает, что Россия не была лучше
Защитник сборной Шотландии и "Ливерпуля" Эндрю Робертсон прокомментировал результат матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной России.
Sport.ru 17:59
Происшествия
Адвокат рэпера A$AP Rocky получил огнестрельные ранения в Швеции
Адвокат американского рэпера A$AP Rocky Хенрик Олссон Лилджа во время пребывания в Швеции получил огнестрельные ранения.
Газета.Ru 17:38
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в хоккейном московском дерби
«Спартак», главным тренером которого с нового сезона является бывший наставник московского «Динамо», СКА и сборной России Олег Знарок, потерпели в трех первых встречах регулярного чемпионата КХЛ два поражения (оба раза — в овертайме).
РБК 16:04
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Британская сеть кинотеатров Vue Entertainment начнет показ полнометражной версии российского мультфильма «Маша и Медведь».
Экономика сегодня 13:10
Наука
В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер»
В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».
Ugpressa.ru вчера в 23:40
Футбол
Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.
РИА Новости 17:38
Происшествия
Памфилова от напавшего отбивалась стулом
Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в результате нападения, которое произошло в ночь на пятницу, у нее остались синяки и царапины.
Pravda.Ru 10:19
Авто
KIA рассказала о новинках для России в 2020 году
В 2020 году компания KIA привезет в Россию два новых SUV – компактный кроссовер Seltos и большой внедорожник Mohave.
Автоновости дня 09:07
Футбол
Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
Известия 16:07
Футбол
Видео: речь тренера молодёжной сборной России после победы в матче с Сербией
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов произнёс речь в раздевалке команды после победы в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2021 с Сербией.
Чемпионат 16:11
Игры
Хидео Кодзима признался, что даже он не понимает Death Stranding
Журналистам Financial Times удалось взять интервью у Хидео Кодзимы, но с интересным условием — оно не будет сосредоточено на Death Stranding.
Игромания.ру 15:26
Происшествия
Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом
Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом.
РБК 15:57
Технологии
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свой номер телефона
Опция «не показывать никому мой номер телефона» была доступна и ранее, но она не касалась тех, кто ранее сохранил номер в своих контактах.
Радиочастотный спектр 09:12
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Автоспорт
Квят стал шестым в первой практике «Гран-при Италии»
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой практике "Гран-при Италии". Лучшее время показал Шарль Леклер из "Феррари".
Pravda.Ru 07:58
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Происшествия
Тело одного погибшего нашли под завалами пятиэтажки в Подмосковье
"В 20:40 было обнаружено тело погибшего рабочего под завалами обрушившейся здания", - сказали в пресс-службе в пятницу.
Интерфакс 14:59
Футбол
Роналду заработает 162 млн евро по контракту с Nike
По данным источника, португальская звезда за время действия контракта с 2016 по 2026 годы получил около 162 млн евро.
Sport.ru 14:30
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины продемонстрировали трюки в Балтийском море
Сегодня супруг Аллы Пугачевой разместил в Instagram ролик, на котором ребята продемонстрировали трюки в Балтийском море.
OAnews 06:11
Наука
Учёные рассказали о негативном влиянии курения на сон
Группа американских учёных из Государственного университета Оклахомы выяснила, что курение обычных и электронных сигарет ухудшает качество сна.
News.ru вчера в 14:54
Наука
Физики сложили оригами из графеновых наноостровков
Китайские и американские ученые разработали способ контролируемого складывания и разворачивания графеновых наноостровков.
N+1 14:05
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru 06:57
Здоровье
В США уже третий человек скончался от курения электронных сигарет
Российская газета 16:17