Хоккей
Sport24.ruКХЛ. «Йокерит» — «Ак Барс». Смотреть онлайн, видеотрансляция, прямой эфир
Онлайн видеотрансляция матча регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Ак Барс», который состоится сегодня, 5 сентября, в Хельсинки и будет доступна на этой странице Sport24.ru.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 21:22, Вашингтон
Происшествия
Автовор бросил угнанную машину на месте ДТП, оставив в ней свой СНИЛС
В машине полицейских ждал сюрприз – угонщик забыл в салоне свой СНИЛС.
78.ru 20:03
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте», сообщили в пресс-службе ведомства.
РБК 13:50
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Гаджеты
Представлены пять бюджетных смартфонов Nokia
На выставке IFA в Берлине компания HMD Global представила пять новых смартфонов Nokia, при этом три из них — это телефоны с кнопками вместо сенсорного экрана.
РЕН ТВ вчера в 12:50
Теннис
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал US Open
РИА Новости 18:59
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
Известия 16:07
Происшествия
В Петербурге задержан кандидат в муниципальные депутаты
В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали кандидата в муниципальные депутаты Ярослава Кострова.
РБК Санкт-Петербург 10:11
Здоровье
Более 100 пациентов обследовали на Ставрополье благодаря телемедицине
Ставропольская правда 09:06
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38
Политика
Одного россиянина исключили из списка по обмену заключенными
Одного россиянина исключили из списка по обмену заключенными. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:50
Гаджеты
Motorola презентовала недорогой смартфон Moto E6 Plus
Состоялась презентация бюджетного гаджета от Motorola — Moto E6 Plus. Смартфон базируется на платформе MediaTek Helio P22.
RuNews24.ru 16:26
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Общество
Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок
Во время съемок программы "Место встречи" (НТВ) ведущий программы Андрей Норкин выгнал из студии гостя - члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
Российская газета 13:43
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Происшествия
Басманный суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова
Басманный суд заочно арестовал основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова. Его обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Интерфакс 08:59
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru 05:21
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Технологии
Женщины больше мужчин страдают от использования смартфонов
Как отмечается, при использовании смартфонов женщины испытывают более сильные боли в шее, нежели мужчины.
Газета.Ru 20:54
Политика
Глава МИД Швеции объявила об уходе в отставку
Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём объявила о своём уходе в отставку. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
RT на русском 10:43
Кино
Уилл Смит вернулся в проект «Гениальность»
Культуромания 15:38
Происшествия
На Кубани пять девятиклассниц отравились в школе таблетками
Российская газета 15:55
Политика
Генпрокуратура Венесуэлы заподозрила Гуаидо в попытке продать регион
Начать расследование в отношении Гуаидо призвал глава государства Николас Мадуро, заявила ранее вице-президент республики Дельси Родригес.
РБК 13:35
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Армия и оружие
Новые парашюты помогут российским военным выжить при попадании в воду
В пресс-службе холдинга отметили, что НИИ парашютостроения предложено несколько решений, позволяющих быстро освободиться от подвесной системы и купола парашюта при посадке на воду.
Военное дело 05:25