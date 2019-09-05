Хоккей
Sport24.ruКХЛ. «Йокерит» — «Ак Барс». Смотреть онлайн, видеотрансляция, прямой эфир
Онлайн видеотрансляция матча регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Ак Барс», который состоится сегодня, 5 сентября, в Хельсинки и будет доступна на этой странице Sport24.ru.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:33, Вашингтон
Хоккей
Овечкин: «Было бы круто забить 700 голов и попасть в историю»
Забив 50 голов, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поделит 7-е место в истории НХЛ (708 голов) с Майком Гартнером и по пути обойдет Люка Робитайла (668), Теему Селянне (684), Марио Лемье (690), Стива Айзермана (692) и Марка Мессье (694).
Sport24.ru 02:41
Политика
Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово»
Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 02:56
Теннис
Медведев стал первым финалистом US Open
Медведев быстро повел в счете и довел дело до победы. Первый раз в карьере он вышел в финал турнира Большого шлема.
Российская газета вчера в 19:02
Музыка
Фестиваль в Юсуповском соберет музыкантов из разных стран
В субботу, 7 сентября, в Юсуповском саду пройдет фестиваль «Части света», который объединит музыкантов из разных стран.
Мойка78 02:39
Происшествия
Памфилова отбилась от нападавшего стулом и криком
Znak.com вчера в 11:42
Космос
Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю
Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 18:09
Происшествия
В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике
Известия вчера в 17:41
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии
Сыгравшие недавно свадьбу популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей провели медовый месяц в Италии.
Дни24 03:13
Хоккей
Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».
LiveSport.ru вчера в 14:51
Футбол
В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.
Спорт-Экспресс вчера в 21:18
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Футбол
Кокорин рассказал о своем физическом состоянии
Футболист вышел по УДО и готов подписать контракт с «Зенитом». По словам Кокорина, в последнее время его физическая форма все лучше и лучше.
Нева Спорт 02:33
Политика
Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Происшествия
В Канаде медведь загрыз пожилую американку
РЕН ТВ вчера в 19:34
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу по УДО
8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.
Спорт-Экспресс вчера в 02:57
Политика
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Дни.ру вчера в 14:51
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить
Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, предусматривающий, что лица, не достигшие 18 лет, после успешной сдачи экзамена на водительские права смогут сесть за руль в присутствии опытного водителя, следует из релиза, размещенного на сайте ведоства.
РИА Новости вчера в 18:02
Политика
Трамп хочет прекратить помогать нелояльным США государствам
Президент США Дональд Трамп изучает возможность перераспределения помощи странам в пользу тех, кто поддерживает США.
РЕН ТВ 01:16
Наука
Российские ученые увеличили износостойкость стали в 100 раз
Эксперимент показал, что износостойкость стали увеличилась более чем в 100 раз.
Хайтек+ 05 сентября в 06:35
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
Происшествия
Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах
Президент США Дональд Трамп предложил размещать пострадавших от урагана «Дориан» на круизных судах.
RT на русском 01:02
Хоккей
Отец Ивана Ткаченко: «„Локомотив“ все отвергает: строительство школы, показ документального фильма. Ни в чем не помогают»
Леонид Ткаченко, отец форварда «Локомотива» Ивана Ткаченко, трагически погибшего вместе с командой 7 сентября 2011 года, рассказал о документальном фильме о хоккеисте.
Sports.ru вчера в 09:19
Политика
Роскомнадзор направил обращения в Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google LLC (в том числе YouTube) и Facebook Inc. (в том числе Instagram) обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы», — говорится в сообщении службы.
Парламентская газета вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Актриса Полина Сыркина стала мамой во второй раз
Актриса Полина Сыркина, запомнившаяся зрителем по сериалу «Двойная жизнь», стала во второй раз мамой.
Актуальные Новости 02:01
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48