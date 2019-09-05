Хоккей
Sport24.ruКХЛ. «Йокерит» — «Ак Барс». Смотреть онлайн, видеотрансляция, прямой эфир
Онлайн видеотрансляция матча регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Ак Барс», который состоится сегодня, 5 сентября, в Хельсинки и будет доступна на этой странице Sport24.ru.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:50, Вашингтон
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Боли в шее возникают из-за женских смартфонов
Новое исследование показало, что женщинам грозит повышенный риск болей в шее, поскольку они по-особенному наклоняются при использовании смартфонов и планшетов.
MedikForum.ru 09:00
Футбол
Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.
РИА Новости 17:38
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Кино
Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии
Вероятнее всего, лента сможет собрать эту сумму в мировом прокате уже в течение первых нескольких дней.
Kinonews.ru 13:50
Происшествия
«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов
Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).
РБК 19:40
Музыка
В Сети начался флешмоб песни Боярского «Хорошего Питера»
Культуромания 13:24
Технологии
Феминистки обиделись на голосового помощника Siri
Журналистам стало известно, что Apple специально скорректировала ответы голосового помощника Siri так, чтобы он избегал тем феминизма и движения #MeToo, в рамках которого женщины обсуждают насилие.
Ferra 13:05
Футбол
Как сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
К матчу квалификации на чемпионат Европы - 2020 против Шотландии Россия подходила, будучи на втором месте в группе I. До этого подопечные Станислава Черчесова одержали три победы и потерпели одно поражение, что позволило им занести в свой актив девять очков.
Газета.Ru 17:12
Политика
Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина".
Газета.Ru 18:41
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК 18:59
Футбол
Эндрю Робертсон: «Не думаю, что Россия была лучше»
Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от команды России в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:2). - Я раздражен всем, включая собственную игру, и тем, что парни там делали, — цитирует официальный сайт УЕФА Робертсона.
Спорт-Экспресс 17:38
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru 11:40
Армия и оружие
Пентагон: четверть военных моряков США страдают ожирением
На днях Пентагон провел исследование, которое выявило тот факт, что не менее 22% военных моряков США страдают ожирением.
Комсомольская правда 09:25
Общество
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу.
Вести.Ru 06:55
Происшествия
Дело о нападении на Памфилову будет передано из МВД в СК
В Генпрокуратуре РФ приняли решение передать уголовное дело о нападении на главу ЦИК России Эллу Памфилову из МВД в Следственный комитет.
Известия 14:17
Кино
Сергей Лозница показал в Венеции похороны Сталина
Московский Комсомолец 07:21
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Футбол
ФК «Ростов» продолжит играть все домашние матчи на «Ростов-Арене»
Футбольный клуб "Ростов" продолжит играть домашние матчи в сезоне на стадионе "Ростов-Арена", все разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены.
ТАСС 09:36
Здоровье
В Волгограде высоко оценены санаторно-курортное лечение и реабилитация
Целью является ознакомление с организацией реабилитационной помощи и санаторно-курортного лечения волгоградцев, оценка работы по проведению телемедицинских консультаций и маршрутизации пациентов по профилю «реабилитация» и «санаторно-курортное лечение».
Волга-Медиа 11:03
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Политика
Foreign Policy: в ЕС есть все условия для создания собственной армии
В Европейском союзе сложились все условия для создания европейской армии, заявил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрахим в статье для издания The Foreign Policy.
REGNUM 00:24
Происшествия
Владелец аэродрома в Жуковском заказал приборы для отпугивания птиц
Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова, в чьем ведении находится используемый аэропортом Жуковский аэродром, заказал поставку приборов для отпугивания птиц, следует из материалов на портале госзакупок.
ТАСС 12:26
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Экономика
Мировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая
В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем.
Газета.Ru 03:15
Армия и оружие
Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа
Удар по Газе был нанесен вскоре после того, как из палестинского анклава по израильской территории, граничащей с сектором, были выпущены пять ракет.
РИА Новости 17:58
Здоровье
Волгоградцам дали 7 советов, как легко забыть о сигаретах
Докурив пачку, вам не захочется купить новую, передает «Волгоградская правда.ру». Успокойтесь и отвлекитесь от мыслей о сигаретах.
Волга-Медиа 13:00