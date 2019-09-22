Хоккей
Sport24.ruКХЛ. СКА — «Витязь». Прямая трансляция
Трансляция осуществляется КХЛ и является платной. СКА выиграл 3 матча кряду и 6 из 8 в этом сезоне. «Витязь» выиграл 6 матчей кряду и 7 из 8 в сезоне-2019/20.
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В России предлагают ввести «индекс самогона»
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Как уточняется, пожар вспыхнул на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3. В настоящее время горят девять автоцистерн, произошел разлив горючего на площади 500 квадратных метров.
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NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
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В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Таллина
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Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз
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Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
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