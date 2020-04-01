Владивостокский "Адмирал" не выступит в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне. Расформирование коснется всех профессиональных спортивных коллективов Приморья, включая и футбольный "Луч".

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«Адмирал» не выступит в КХЛ в следующем сезоне из-за коронавируса

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