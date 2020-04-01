Коронавирус
Газета.Ru«Адмирал» не выступит в КХЛ в следующем сезоне из-за коронавируса
Владивостокский "Адмирал" не выступит в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне. Расформирование коснется всех профессиональных спортивных коллективов Приморья, включая и футбольный "Луч".
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
В Татарстане ввели режим спецпропусков
Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Гаджеты
Смартфон Apple iPhone 9 могут представить 15 апреля
В Сети уже давно курсируют слухи о предстоящем выходе бюджетного смартфона Apple iPhone 9, готовящемся на смену модели iPhone SE, и, похоже, анонс новинки уже не за горами.
Общество
В России за сутки умерли семь человек с коронавирусом
В России за последние сутки умерли семь человек с коронавирусом. Об этом этом сообщил РБК оперштаб по борьбе с заболеванием.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
Общество
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
Здоровье
Белорусский врач рассказал о сокрытии статистики по умершим от коронавируса
Врач одной из витебских больниц на условии анонимности рассказал о сокрытии реальной статистики по заразившимся и умершим пациентам от коронавируса.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Общество
В Челябинской области подтвердилось шесть новых случаев коронавируса
В Челябинской области за сутки подтвердилось еще шесть случаев коронавируса.
Общество
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина
В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт игру Rayman Legends
Авто
BMW выпустит кроссовер X5 с новой водородной установкой
Берлин, 31 марта 2020, 09:23 — REGNUM Немецкая компания BMW собирается установить на кроссовер X5 новую силовую установку на водороде.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Общество
Восьмой заболевший коронавирусом в Башкирии выявлен в Кумертау
Сегодня в Кумертау зафиксирован второй случай заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава города Олег Фролов.
Шоу-бизнес
Певица Жасмин переболела коронавирусом вместе с сыном
Российская певица из Дагестана Жасмин сделала сенсационное заявление, что она перенесла коронавирус вместе с сыном.
Общество
Госдума приняла закон о наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Шоу-бизнес
Правду о состоянии Льва Лещенко рассказал его помощник
Личный помощник певца Льва Лещенко Андрей Гайдель сделал официальное заявление, в котором рассказал о состоянии артиста, заразившегося коронавирусом.
Общество
На подлодке ВМС Нидерландов произошла вспышка коронавируса
Подлодка ВМС Нидерландов прервала боевое дежурство из-за вспышки коронавируса у военнослужащих на борту.
Общество
В администрации Саратова разъяснили порядок оформления пропусков
2. Оформить реестр в алфавитном порядке, в котором должны быть перечислены ФИО сотрудников, на которых изготовлены пропуска, их должности.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Общество
В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы
Уфа, 1 апреля 2020, 10:21 — REGNUM В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы.
Политика
Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи
Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи.
Происшествия
Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в даче взятки
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию.