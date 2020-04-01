Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru«Адмирал» не выступит в КХЛ в следующем сезоне из-за коронавируса

Владивостокский "Адмирал" не выступит в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне. Расформирование коснется всех профессиональных спортивных коллективов Приморья, включая и футбольный "Луч".
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Пресс-служба «Адмирала» — о неучастии клуба в КХЛ: «Для нас это сообщение стало сюрпризом»

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«Госкорпорации должны финансировать не только отдельные клубы, а всю лигу». Фетисов — о снятии «Адмирала» с КХЛ

Спорт-Экспресс04:11

В «Адмирале» удивлены заявлением правительства Приморья о неучастии клуба в следующем сезоне КХЛ

Sport24.ru01:55

«Адмирал» покидает КХЛ

Sports.ru01:55

«Адмирал» удивлен заявлением, что клуб покинет КХЛ

Советский спорт01:51

Фетисов: КХЛ необходимо помочь «Адмиралу», чтобы клуб продолжил выступать в турнире

ТАСС Спорт02:56

Пресс-служба «Адмирала»: у нас и так бюджет клуба ВХЛ, менять лигу нет смысла

Чемпионат04:11
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«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

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В Татарстане ввели режим спецпропусков

Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Газета.Ru 03:31
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В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
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Смартфон Apple iPhone 9 могут представить 15 апреля

В Сети уже давно курсируют слухи о предстоящем выходе бюджетного смартфона Apple iPhone 9, готовящемся на смену модели iPhone SE, и, похоже, анонс новинки уже не за горами.
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В России за сутки умерли семь человек с коронавирусом

В России за последние сутки умерли семь человек с коронавирусом. Об этом этом сообщил РБК оперштаб по борьбе с заболеванием.
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Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Происшествия

Из обсерватора в Рязанской области выписали первых девять пациентов

РИА Новости 04:00
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Здоровье

Белорусский врач рассказал о сокрытии статистики по умершим от коронавируса

Врач одной из витебских больниц на условии анонимности рассказал о сокрытии реальной статистики по заразившимся и умершим пациентам от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:28
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия 30 марта в 22:48
Общество

В Челябинской области подтвердилось шесть новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтвердилось еще шесть случаев коронавируса.
Znak.com 02:06
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
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Ubisoft бесплатно раздаёт игру Rayman Legends

ITZine.ru вчера в 11:14
Авто

BMW выпустит кроссовер X5 с новой водородной установкой

Берлин, 31 марта 2020, 09:23 — REGNUM Немецкая компания BMW собирается установить на кроссовер X5 новую силовую установку на водороде.
REGNUM вчера в 02:23
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Общество

Восьмой заболевший коронавирусом в Башкирии выявлен в Кумертау

Сегодня в Кумертау зафиксирован второй случай заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава города Олег Фролов.
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Шоу-бизнес

Певица Жасмин переболела коронавирусом вместе с сыном

Российская певица из Дагестана Жасмин сделала сенсационное заявление, что она перенесла коронавирус вместе с сыном.
Народные новости вчера в 07:50
Общество

Госдума приняла закон о наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.
RT на русском вчера в 05:04
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Шоу-бизнес

Правду о состоянии Льва Лещенко рассказал его помощник

Личный помощник певца Льва Лещенко Андрей Гайдель сделал официальное заявление, в котором рассказал о состоянии артиста, заразившегося коронавирусом.
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Общество

На подлодке ВМС Нидерландов произошла вспышка коронавируса

Подлодка ВМС Нидерландов прервала боевое дежурство из-за вспышки коронавируса у военнослужащих на борту.
BFM.ru вчера в 13:52
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В администрации Саратова разъяснили порядок оформления пропусков

2. Оформить реестр в алфавитном порядке, в котором должны быть перечислены ФИО сотрудников, на которых изготовлены пропуска, их должности.
Саратов 24 02:15
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Российская газета 03:27
Общество

В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы

Уфа, 1 апреля 2020, 10:21 — REGNUM В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы.
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Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи.
BFM.ru вчера в 21:44
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Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в даче взятки

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию.
ТАСС 02:40
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