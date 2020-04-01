Коронавирус

РБКРБК«Адмирал» лишится финансирования и вылетит из КХЛ из-за коронавируса

«В КХЛ команда «Адмирал» от Приморья в новом сезоне играть не будет», — отмечается в сообщении. Юношеские и детские команды, а также спортивные школы без финансирования не останутся. Клуб «Тайфун» сыграет в чемпионате Молодежной хоккейной лиги.
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Пресс-служба «Адмирала» — о неучастии клуба в КХЛ: «Для нас это сообщение стало сюрпризом»

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«Адмирал» удивлен заявлением, что клуб покинет КХЛ

Советский спорт01:51

Печальную судьбу «Адмирала» повторят и другие. Российский спорт из-за коронавируса ждут большие потрясения

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«Адмирал»: Информация о том, что мы не выступим в КХЛ, стала сюрпризом

Bookmaker-ratings.ru02:07

«Адмирал»: новость о прекращении выступлений КХЛ стала для нас сюрпризом

Чемпионат01:56

В «Адмирале» удивлены заявлением правительства Приморья о неучастии клуба в следующем сезоне КХЛ

Sport24.ru01:55

Правительство Приморского края прекратит финансирование «Луча» и других спортивных клубов с сезона-2020/21

Metaratingsвчера в 05:54
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Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Здоровье

ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от COVID-19

Язаревич напомнил, что COVID-19 — новая болезнь, поэтому необходимо получить больше эпидемиологических сведений о том, как вырабатывается иммунитет к вирусу и как можно определить, что пациент полностью выздоровел.
РИА Новости вчера в 20:38
Общество

Из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 35 пациентов

Из больницы в Коммунарке за последние 24 часа выписаны 35 пациентов. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
RT на русском 01:57
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости вчера в 14:07
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

В Гидрометцентре объяснили резкую смену погоды в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал резкую смену погоды в Москве.
RT на русском 01:28
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:17
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Экономика

Квартира надежнее гречи: почему люди стали скупать недвижимость и что ждет рынок

Квартиры, коттеджи и земельные участки стали валютой, что крепче доллара и гречи.
Новости Архангельска 29.ru 01:20
Общество

Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Вечерняя Москва вчера в 10:25
Общество

Все регионы Северного Кавказа ввели режим самоизоляции

Северный Кавказ стал третьим федеральным округом в России, где все регионы ввели режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса, последней стала Северная Осетия, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik 01:48
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
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Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Экономика

В России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Lenta.ru вчера в 23:51
Здоровье

Названы признаки того, что уже человек переболел коронавирусом

Ученые из Оксфорда рассказали о признаках того, что человек мог переболеть COVID-19 еще до того, как была официально объявлена эпидемия.
Что происходит 02:26
Общество

На Дону ввели режим всеобщей изоляции

В Ростовской области объявлен режим всеобщей изоляции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона 30 марта.
DonDay - Новочеркасск вчера в 03:32
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом

Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Российская газета вчера в 04:12
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

МВД Украины больше не даст разрешение на рейсы для эвакуации украинцев

Министерство внутренних дел Украины больше не даст согласие на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы во время введенного карантина, заявил глава МВД Арсен Аваков.
РИА Новости 02:28
Экономика

В России вырастут цены на молочные продукты

Цены на молочные продукты в России в ближайшие два-три месяца вырастут на 7-12 процентов.
Lenta.ru вчера в 23:42
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

В Пермском крае ввели режим полной изоляции

Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 10:00
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском вчера в 18:56
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень тяжелых» двух неделях

На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 американцам предстоит пережить «очень тяжелые» две недели.
Городовой 00:45
Технологии

Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
The GEEK вчера в 09:49
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Госдума поддержала уголовную ответственность за нарушение карантина

Депутаты Государственной Думы РФ на заседании во вторник, 31 марта, одобрили в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
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Ubisoft бесплатно раздаёт игру Rayman Legends

ITZine.ru вчера в 11:14
Политика

ВСУ обстреляли транспортное депо в центре Горловки

Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), в ночь на 1 апреля ВСУ устроили артобстрел горловского и донецкого направлений с применением гаубиц калибра 122 мм и миномётов.
REGNUM 02:37
Общество

В администрации Саратова разъяснили порядок оформления пропусков

2. Оформить реестр в алфавитном порядке, в котором должны быть перечислены ФИО сотрудников, на которых изготовлены пропуска, их должности.
Саратов 24 02:15
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