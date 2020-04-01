Коронавирус
РБК«Адмирал» лишится финансирования и вылетит из КХЛ из-за коронавируса
«В КХЛ команда «Адмирал» от Приморья в новом сезоне играть не будет», — отмечается в сообщении. Юношеские и детские команды, а также спортивные школы без финансирования не останутся. Клуб «Тайфун» сыграет в чемпионате Молодежной хоккейной лиги.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 02:50, Ашберн
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Здоровье
ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от COVID-19
Язаревич напомнил, что COVID-19 — новая болезнь, поэтому необходимо получить больше эпидемиологических сведений о том, как вырабатывается иммунитет к вирусу и как можно определить, что пациент полностью выздоровел.
Общество
Из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 35 пациентов
Из больницы в Коммунарке за последние 24 часа выписаны 35 пациентов. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
Политика
Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Общество
В Гидрометцентре объяснили резкую смену погоды в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал резкую смену погоды в Москве.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Экономика
Квартира надежнее гречи: почему люди стали скупать недвижимость и что ждет рынок
Квартиры, коттеджи и земельные участки стали валютой, что крепче доллара и гречи.
Общество
Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья
Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Общество
Все регионы Северного Кавказа ввели режим самоизоляции
Северный Кавказ стал третьим федеральным округом в России, где все регионы ввели режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса, последней стала Северная Осетия, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Экономика
В России предсказали рост должников по микрозаймам
В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Здоровье
Названы признаки того, что уже человек переболел коронавирусом
Ученые из Оксфорда рассказали о признаках того, что человек мог переболеть COVID-19 еще до того, как была официально объявлена эпидемия.
Общество
На Дону ввели режим всеобщей изоляции
В Ростовской области объявлен режим всеобщей изоляции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона 30 марта.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом
Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
МВД Украины больше не даст разрешение на рейсы для эвакуации украинцев
Министерство внутренних дел Украины больше не даст согласие на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы во время введенного карантина, заявил глава МВД Арсен Аваков.
Экономика
В России вырастут цены на молочные продукты
Цены на молочные продукты в России в ближайшие два-три месяца вырастут на 7-12 процентов.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Общество
В Пермском крае ввели режим полной изоляции
Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
Политика
Трамп предупредил американцев об «очень тяжелых» двух неделях
На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 американцам предстоит пережить «очень тяжелые» две недели.
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Госдума поддержала уголовную ответственность за нарушение карантина
Депутаты Государственной Думы РФ на заседании во вторник, 31 марта, одобрили в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт игру Rayman Legends
Политика
ВСУ обстреляли транспортное депо в центре Горловки
Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), в ночь на 1 апреля ВСУ устроили артобстрел горловского и донецкого направлений с применением гаубиц калибра 122 мм и миномётов.
Общество
В администрации Саратова разъяснили порядок оформления пропусков
2. Оформить реестр в алфавитном порядке, в котором должны быть перечислены ФИО сотрудников, на которых изготовлены пропуска, их должности.