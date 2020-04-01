«В КХЛ команда «Адмирал» от Приморья в новом сезоне играть не будет», — отмечается в сообщении. Юношеские и детские команды, а также спортивные школы без финансирования не останутся. Клуб «Тайфун» сыграет в чемпионате Молодежной хоккейной лиги.

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«Адмирал» лишится финансирования и вылетит из КХЛ из-за коронавируса

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Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

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