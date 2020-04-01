Коронавирус
Вести.RuКХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге. Команда не будет принимать участия в лиге в сезоне 2020/21 из-за эпидемиологической ситуации.
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Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Здоровье
Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра
Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
Общество
440 человек заболели коронавирусом в России за сутки
Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Происшествия
Машина сбила насмерть журналиста телекомпании «Вести Новосибирск»
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
Экономика
Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера.
Общество
В России делают 36 тыс. анализов на коронавирус в сутки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России усилиями 95 лабораторий делается 36 тыс. анализов на коронавирус в сутки.
Происшествия
В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19
За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
Общество
Российский суд впервые рассмотрел дело по видеосвязи в WhatsApp
В Свердловской области суд впервые в истории России провел заседание по видеосвязи в мессенджере WhatsApp.
Технологии
В «Росатоме» стартует 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ
Входящая в топливное предприятие "Росатома" "ТВЭЛ" компания "Русатом – Аддитивные Технологии" ("РусАТ") изготовила опытные образцы клапанов Вентури, которые применяются в аппаратах искусственной вентиляции легких.
Общество
ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в России
Действия по сдерживанию распространения коронавируса, предпринятые российскими властями, могут помочь предотвратить «европейский» путь развития пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Политика
Люксембург объявил о появлении в ЕС «диктаторского режима»
Как считает глава МИД Люксембурга, в подобной ситуации «венгерское правительство нельзя больше допускать к столу, за которым собираются представители европейских институтов».
Политика
Песков заявил о регулярной проверке Путина на коронавирус
Энергетика
Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже 26 долларов
В среду утром в начале торговой сессии на мировом рынке сырья вновь наблюдается снижение нефтяных котировок.
Здоровье
Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
Общество
Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей
Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева узнала результаты теста на коронавирус
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён
Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
Экономика
В России вырастут цены на молочные продукты
Цены на молочные продукты в России в ближайшие два-три месяца вырастут на 7-12 процентов.
Общество
В Чечне умерла первая пациентка с коронавирусом
В Чечне умерла пожилая женщина, у которой выявили коронавирус — это первый летальный случай в регионе.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Происшествия
В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека
Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Общество
Госдума ввела штрафы до 40 тысяч рублей за нарушение карантина
Депутаты Госдумы во время заседания 31 марта приняли во втором чтении законопроект, который ужесточает наказание за нарушение режима карантина.
Экономика
Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался дать пояснения по сделке о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству России.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 35 пациентов
Из больницы в Коммунарке за последние 24 часа выписаны 35 пациентов. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Политика
Гутерреш назвал COVID-19 тяжелейшим кризисом со времен Второй мировой
Генсек ООН назвал мировой кризис, вызванный коронавирусом, наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны.