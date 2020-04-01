Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге. Команда не будет принимать участия в лиге в сезоне 2020/21 из-за эпидемиологической ситуации.

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КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

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