Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020. Как информирует официальный лиги, на столь радикальные меры пришлось пойти из-за пандемии коронавируса.
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ВХЛ вслед за КХЛ тоже завершила сезон досрочно

Матч ТВ07:21

При стабилизации обстановки ФХР начнёт переговоры с КХЛ о возможности продолжения сезона

Чемпионат06:55

Вице-президент «Магнитки» о завершении сезона КХЛ: «Поддерживаем. Мы же не закончили с хоккеем вообще»

Sports.ru06:30

Свищев объяснил, почему доигрывать сезон в КХЛ было бы неправильно

Спорт-Экспресс07:09

Сезон в Континентальной хоккейной лиге завершён досрочно

Телеканал UTV05:45

КХЛ нарушила договоренность с РПЛ и Единой лигой ВТБ, объявив о завершении сезона

Sport24.ru07:26

Капризов и Яшкин, до свидания! КХЛ объявила о завершении сезона

Советский спорт07:00
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Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.
Вести.Ru 06:15
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Авто

Названа дата появления новых Toyota Corolla и Venza

В Intagram-канале allcarnews появилась информация о появлении новых моделей Toyota.
SpeedMe 03:23
Общество

В России могут полностью запретить региональные перелеты

В России могут полностью запретить региональные перелеты из-за снижения пассажиропотока на фоне распространения коронавирусной инфекции.
9111.ru 07:04
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Общество

В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Газета.Ru 06:18
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

В России за сутки выявили 163 случая заражения коронавирусом

За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано еще 163 больных новым типом коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04:39
Общество

В гидрометцентре рассказали о погоде летом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 00:14
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
ТАСС 02:55
Здоровье

В Ульяновской области сделали больше 300 тестов на коронавирус

2-25 марта сделали 308 тестов на коронавирусную инфекцию.
Первый ульяновский портал 06:30
Транспорт

РЖД опубликовали информацию об изменениях в расписании поездов

РЖД добавили на своем сайте раздел с информацией об изменениях в расписании поездов внутрироссийского сообщения в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 03:42
Общество

Китай снимает карантин с провинции Хубэй

Отмечается, что данное решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в провинции и в целом по стране.
Мир новостей вчера в 06:53
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Общество

Правительство готовит рекомендации по ограничению работы российских ТЦ

Рекомендации по ограничению работы региональных торговых центров рассмотрит в среду Правительство РФ, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
iReactor 05:03
Происшествия

Задержан начальник ГИБДД Новочеркасска

Задержан начальник ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» майор полиции Евгений Ганзенко.
Donday.ru 05:04
Здоровье

Названы усиливающие коронавирус лекарства

Ученые назвали усиливающие коронавирус лекарства.
Piter.tv 05:31
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия собирается ускорить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Газета.Ru 02:58
Футбол

«Барселона» может продать восемь футболистов

Каталонская "Барселона" может продать восемь футболистов в летнее трансферное окно, передает Sport.es.
Газета.Ru 07:17
Политика

Совфед освободил Гулягина от должности замгенпрокурора РФ

Москва, 25 марта 2020, 11:05 — REGNUM Совфед принял постановление об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
REGNUM 04:05
Армия и оружие

Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом

Все проверочные мероприятия в ВС РФ, нацеленные на повышение готовности к решению задач, связанных с новым коронавирусом, будут проведены только на полигонах Вооруженных Сил РФ, говорится в сообщении Минобороны России.
РИА Новости 07:10
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Политика

МИД Польши обвинил в дезинформации российские СМИ и политиков

Российские СМИ и политиков обвинили в дезинформации. Ранее мы писали: В Польше начато производство лекарства от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 14:52
Финансы

Доллар опустился ниже отметки 78 рублей

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 78,08-78,28 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 78,14 руб. — это на 14,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:26
Политика

Кабмин Украины анонсировал введение режима ЧС по всей стране

На территории Украины планируется ввести режим чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней, заявил на заседании кабмина глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).
РБК 07:21
Энергетика

Техасские нефтяники намерены договариваться с Россией

Член комиссии правительства штата Техас по регулированию нефтегазового сектора Райан Синтон заявил, что нефтяники региона намерены договариваться с властями России по стабилизации рынка энергоресурсов.
Ruposters.ru 05:34
Общество

В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 428 тыс. случаев заболевания, скончались более 19 тыс. человек, из больниц выписаны 109,9 тыс. пациентов.
Известия 07:10
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости вчера в 05:41
Единоборства

Емельяненко предложил бой с Шлеменко по правилам MMA

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил бой со своим соотечественником, бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко по правилам MMA.
Известия 05:35
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