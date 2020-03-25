Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020. Как информирует официальный лиги, на столь радикальные меры пришлось пойти из-за пандемии коронавируса.

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Транспорт РЖД опубликовали информацию об изменениях в расписании поездов РЖД добавили на своем сайте раздел с информацией об изменениях в расписании поездов внутрироссийского сообщения в связи с распространением коронавируса.

Общество Китай снимает карантин с провинции Хубэй Отмечается, что данное решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в провинции и в целом по стране.

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Политика Совфед освободил Гулягина от должности замгенпрокурора РФ Москва, 25 марта 2020, 11:05 — REGNUM Совфед принял постановление об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Армия и оружие Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом Все проверочные мероприятия в ВС РФ, нацеленные на повышение готовности к решению задач, связанных с новым коронавирусом, будут проведены только на полигонах Вооруженных Сил РФ, говорится в сообщении Минобороны России.

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Финансы Доллар опустился ниже отметки 78 рублей Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 78,08-78,28 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 78,14 руб. — это на 14,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

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Политика Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17 Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.