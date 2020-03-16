Коронавирус
Газета.RuКХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
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Космос
Юпитер вдохновил художника на создание произведения искусства
Политика
Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства
Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
Украинский «диванный» эксперт собрался победить Россию
Главный редактор одного из украинских изданий и известный «диванный» эксперт дал интервью украинскому телеканалу.
Здоровье
В Ивановской области ввели режим повышенной готовности
"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области с 18 марта вводится режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Политика
Украина закрыла КПП на границе с Крымом из-за коронавируса
Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом из-за коронавируса.
Экономика
Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса
Правительство и Центробанк ввели меры поддержки, чтобы минимизировать последствия коронавируса и рыночной волатильности для населения и экономики.
Общество
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Наука
Ученые выявили еще один новый путь заражения коронавирусом
Выявлен еще один путь проникновения коронавируса в организм. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Финансы
Bloomberg прогнозирует доллар по 97 рублей
Отмечается, что с 19 февраля доллар уже вырос на 18% по отношению к рублю.
Общество
Собянин назначил нового руководителя департамента безопасности города
"Назначить Хлебникова Сергея Дмитриевича на должность руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе.
Политика
Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию
Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в РФ возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в РФ выросло за сутки на 30 человек и достигло 93.
Финансы
Российский рынок акций снизился
На открытии торгов 16 марта индекс МосБиржи снизился на 3,07% по сравнению с закрытием предыдущих торгов, индекс РТС упал на 1,81%.
Музыка
Продюсер Максим Фадеев лишит певицу Глюкозу сценического имени
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Эпидемиолог призвала не оставлять детей с бабушками и дедушками
Британский ученый-эпидемиолог, член исследовательской группы The Vaccine Confidence Project в Лондонской Школе Гигиены и Тропической Медицины Дарья Церковная в интервью РИА Новости призвала родителей в свете пандемии коронавируса не оставлять детей с бабушками и дедушками.
Общество
Сотрудник «АвтоВАЗа» заразился коронавирусом
В Самарской области зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Один из заболевших работает на «АвтоВАЗе».
Политика
Зеленский посоветовал украинцам повышать демографию во время карантина
Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал гражданам бороться с демографическим кризисом во время карантина, введенного в стране в качестве мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Москве следователи нашли маленькую девочку около тела ее матери
Как уточняет канал РЕН ТВ, годовалая девочка провела в квартире с телом матери несколько дней.
Общество
На Кубани в школах и детсадах вводится свободное посещение
В Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.
Армия и оружие
Индия решила купить 400 российских танков Т-90С
Общество
Собянин рассказал о дополнительных мерах противодействия коронавирусу
По указу мэра Москвы Сергея Собянина с 21 марта по 12 апреля в столице закроют государственные школы, а также различные кружки и секции.
Единоборства
Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация
Футбол
Фанаты «Сельты» просят Смолова остаться в Испании
"Пожалуйста, оставайся ещё на сезон", написали болельщики в комментариях.
Авто
Mercedes-Benz S-Class нового поколения получит дисплеи в дверях
В сети появились фото дверной карты седана Mercedes-Benz S-класса следующего поколения с индексом W223.
Здоровье
Больницу святого Георгия перепрофилируют для больных пневмонией и ОРВИ
Больница святого Георгия изменит профиль и будет принимать больных только с пневмонией и гриппом, так как Боткинская и Введенская больницы переполнены.