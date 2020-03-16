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Здоровье В Ивановской области ввели режим повышенной готовности "В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области с 18 марта вводится режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

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Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

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Общество Сотрудник «АвтоВАЗа» заразился коронавирусом В Самарской области зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Один из заболевших работает на «АвтоВАЗе».

Политика Зеленский посоветовал украинцам повышать демографию во время карантина Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал гражданам бороться с демографическим кризисом во время карантина, введенного в стране в качестве мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19.

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Общество Собянин рассказал о дополнительных мерах противодействия коронавирусу По указу мэра Москвы Сергея Собянина с 21 марта по 12 апреля в столице закроют государственные школы, а также различные кружки и секции.