Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
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Отмечается, что с 19 февраля доллар уже вырос на 18% по отношению к рублю.
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На открытии торгов 16 марта индекс МосБиржи снизился на 3,07% по сравнению с закрытием предыдущих торгов, индекс РТС упал на 1,81%.
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Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
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Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал гражданам бороться с демографическим кризисом во время карантина, введенного в стране в качестве мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19.
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На Кубани в школах и детсадах вводится свободное посещение

В Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.
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