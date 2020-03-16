Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
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