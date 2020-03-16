Коронавирус
Газета.RuКХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 23:40, Ашберн
Общество
В Минпромторге опровергли риски закрытия магазинов из-за коронавируса
Российские магазины создали запас товаров на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в Минпромторге.
Общество
В России предложили давать больничный родителям из-за закрытия школ
Национальный родительский комитет (НКР) выступил с инициативой обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина.
Армия и оружие
National Interest назвал российский Су-35 угрозой для истребителей США
National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой для самолетов F-15, F-18 и F-35, которые находятся на вооружении ВВС США.
Политика
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
Кино
В столице Чукотки назвали лауреатов фестиваля «Золотой ворон»
Гран-при кинофестиваля, за который голосуют зрители, получил фильм «Год в Гренландии» Сэмюэля Колларде.
Политика
Евросоюз запретит поездки на свою территорию из-за коронавируса
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал Европу эпицентром распространения COVID-19, а многие страны региона ограничили или закрыли свои границы.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как худший фильм года
Из-за эпидемии коронавируса организаторы вынуждены были отменить запланированную на субботу церемонию голливудской антипремии «Золотая малина».
Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Происшествия
В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус
В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост
Российский лидер Владимир Путин присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда России.
Кино
Производство новой «Матрицы» тоже остановили из-за коронавируса
Релиз новой «Матрицы» назначен на 21 мая 2021 года.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Армия и оружие
Сотрудничество Ливии и Сирии поможет противостоять агрессии Турции
Аналитик уверен, что совместная работа ЛНА и правительства САР должна помочь в борьбе с угрозой в лице джихадистов не в только в Сирии, но и в Ливии, куда наемники перебрасываются десятками и сотнями, дабы терроризировать мирное ливийское население под прикрытием ПНС и Турции.
Происшествия
Новые случаи коронавируса в Петербург «завезли» из Италии и Франции
Коронавирус Sakhalin.gov.ru 30-летняя женщина 9 марта вернулась из Франции, а 13 марта с симптомами ОРВИ была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина.
Наука
В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Как сообщает портал NOS, ученые медицинского центра Erasmus из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Общество
«Газпром» остановил «Силу Сибири»
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Происшествия
В Липецке начался суд над экс-руководителем Фонда капремонта
В этот понедельник, 16 марта, в Правобережном районном суде Липецка начался процесс над бывшим руководителем регионального Фонда капремонта.
Политика
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Гаджеты
Microsoft раскрыла характеристики новой консоли Xbox Series X
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Общество
Дети оказались скрытыми разносчиками коронавируса
Китайские исследователи пришли к выводу, что у детей, зараженных коронавирусом, как правило, проявляются лишь слабые симптомы COVID-19.
Происшествия
Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве
Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.