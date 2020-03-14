Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКХЛ прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разместила заявление по поводу пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации . Напомним, заболевание впервые было зафиксировано в Китае, но распространилось на весь мир.
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КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

РИА Новости14:10

Спорт vs коронавирус. Хроника 14 марта

LiveSport.ruвчера в 22:19

КХЛ выступила с официальным заявлением о ситуации с коронавирусом

Спорт день за днем14:50

КХЛ прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Газета.Ru14:25

После снятия «Йокерита» с плей-офф в КХЛ заявили, что «ситуация меняется с каждым часом»

78.ru14:52

Руководство КХЛ выступило с заявлением о судьбе турнира в связи с коронавирусом

Экономика сегодня14:59
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:12, Ашберн
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Пульмонолог добавил, что иммуноглобулины помогают предотвратить у больных наступление фазы сепсиса.
RT на русском 07:21
Экономика

США включили две российские компании в санкционный список

Министерство торговли США внесли в санкционный список две российские компании.
РБК 14:37
Энергетика

Низкие цены на нефть назвали не нужными Саудовской Аравии и США

Низкие цены не выгодны ни для Саудовской Аравии, ни для США, подчеркнул Костин.
Lenta.ru 15:07
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, которая стала для него последней в карьере.
Российская газета 09:37
Энергетика

Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Газета.Ru вчера в 14:06
Гаджеты

Процессор Core i9-10900T потребляет в 3,5 раза больше заявленного TDP

Невысокая базовая частота обусловлена тем, что, как и другие процессоры Core T-серии, новый Core i9-10900T будет обладать уровнем TDP всего в 35 Вт, что сделало бы его отличным выбором для компактных, но производительных систем.
3DNews вчера в 15:41
Общество

Восемь человек с коронавирусом выздоровели в Хельсинки

РИА Новости 14:41
Здоровье

Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру

iReactor 12 марта в 20:28
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
URA.Ru 08:36
Политика

Порошенко вернется на Украину после побега от следствия

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Газета.Ru 12:58
Политика

Мишустин заявил о неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, считает премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 11:42
Финансы

Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61

Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Вести.Ru вчера в 04:17
Политика

США ввели запрет на въезд из Великобритании и Ирландии

США вводят запрет на въезд из Великобритании и Ирландии из-за коронавируса, сообщил вице-президент Майк Пенс.
РИА Новости 13:21
Общество

Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:19
Происшествия

Самолёт Москва — Челябинск экстренно сел в Казани

Казань, 14 марта 2020, 16:15 — REGNUM В Казани срочно приземлился самолёт Москва — Челябинск.
REGNUM 09:15
Музыка

Little Big анонсировала песню для «Евровидения»

Питерская рейв-группа Little Big, которая будет представлять РФ на «Евровидении-2020», анонсировала песню для конкурса.
Bimru.ru вчера в 01:44
Политика

Закон о поправке в Конституцию поступил в Конституционный суд РФ

Закон о поправке к Конституции РФ поступил на рассмотрение в Конституционный суд (КС) РФ, сообщает его пресс-служба.
РАПСИ 07:53
Футбол

«Рубин» одержал первую победу при Слуцком, обыграв «Арсенал»

РИА Новости 13:59
Общество

Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
ТАСС 03:54
Здоровье

В Карелии отменяют отпуска медработников, некоторых отзовут с отдыха

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков подписал рекомендации, которые были разосланы в учреждения здравоохранения республики.
Петрозаводск говорит 12:37
Общество

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 07:18
Происшествия

В пруду Сосновки утонул владелец транспортной компании

Фонтанка ру сообщает, что тело принадлежит 52-летнему петербургскому совладельцу транспортной компании ЗАО "Мидас".
Online47.ru 14:42
Общество

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс вчера в 08:33
Политика

В Киеве проходит марш добровольцев, несмотря на карантин

РИА Новости 07:02
Экономика

Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках главное "не дергаться": не бежать в банк скупать доллары, а больше заботиться о здоровье.
РИА Новости 13:01
Шоу-бизнес

Бузова получила результаты МРТ после жалоб на здоровье

Российская певица Ольга Бузова получила результаты исследования магнитно-резонансной томографии (МРТ), которую прошла после возникших болей в спине.
Слово и Дело вчера в 11:09
Общество

Жена Овечкина рассказала о панике в США из-за коронавируса

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, как ведут себя жители США во время пандемии коронавируса.
VSE42.RU вчера в 05:50
Футбол

«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 7:1

В матче 22-го тура Премьер-лиги "сине-бело-голубые" не оставили никаких шансов "Уралу" - 7:1.
Российская газета 11:39
Происшествия

У здания ФСБ в Москве задержали более 50 пикетчиков

Возле здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов против политических репрессий, передает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:46
Энергетика

Белоусов: России придется ориентироваться на новую цену на нефть

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что России придется ориентироваться на новую цену на нефть в $35 за баррель, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:31
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Финский хоккейный клуб
Профессиональный хоккейный клуб из города Хельсинки - столицы Финляндии. С сезона 2014/2015 года выступает в Континентальной хоккейной лиге.
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