Коронавирус
РИА НовостиКХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
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Руководство КХЛ выступило с заявлением о судьбе турнира в связи с коронавирусом
Экономика сегодня14:59
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Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
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После окончания Второй мировой войны Европа не сталкивалась «с таким драматическим кризисом», каким является эпидемия коронавируса.
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Слуцкий высказался о пандемии коронавируса
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о пандемии коронавируса, сообщает "БИЗНЕС Online".