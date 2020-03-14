Коронавирус

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
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КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

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КХЛ прокомментировала ситуацию с коронавирусом

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Руководство КХЛ выступило с заявлением о судьбе турнира в связи с коронавирусом

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Снятие «Йокерита» заставило КХЛ задуматься о судьбе турнира

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КХЛ ищет пути решения ситуации после снятия «Йокерита» из-за коронавируса

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В УЕФА работают над переносом Евро-2020

Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин сообщила, что организация работает над вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.
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Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку

Ракеты помогут При модернизации фрегат "Маршал Шапошников" проекта 1155 получит новую артиллерийскую установку вместо двух носовых 100-мм орудий АК-100, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.
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Космос

Роскосмос опроверг сообщения СМИ о бракованных болтах на «Протоне»

Перенос запуска на ракете "Протон-М" российско-европейской миссии ExoMars с 2020 на 2022 год не связан с обнаружением бракованных комплектующих в другой ракете "Протон-М", предназначенной для запуска спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103", пояснили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
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Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Интерфакс 20:10
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:27
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В Испании из-за коронавируса ограничат передвижение людей

Мадрид, 14 марта 2020, 23:45 — REGNUM Власти Испании из-за коронавируса приняли решение ограничить передвижение жителей по всей стране.
REGNUM 16:45
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП под Саратовом

RT на русском 16:00
Общество

В Китае от коронавируса за сутки умерли 11 человек

Пекин, 12 марта 2020, 04:24 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 11 человек, а общее число жертв достигло 3 169 человек.
REGNUM 11 марта в 21:24
Экономика

Банкир назвал восстановление Китая способом выхода из кризиса

Глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом.
News.ru 16:33
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов

5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».
Известия 09:21
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Кержаков прокомментировал участие Тюльпановой в «Холостяке»

Напоминаем, что холостяком в новом сезоне стал Антон Криворотов.
Gazeta.SPb 18:32
Армия и оружие

США оценили обнаружение российскими ВКС американского лагеря в Арктике

Американская пресса дала оценку действиям российских ВКС, которые нашли лагерь ВС США в Арктике.
Народные новости вчера в 16:50
Политика

Путин подписал закон о поправках к Конституции

Президент Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.
РБК 06:49
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Политика

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.
РИА Новости 18:36
Кино

Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине

Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
АСТВ 21:14
Общество

Назван континент без коронавируса

Единственным континентом, где нет коронавируса, оказалась Антарктида, сообщил американский исследовательский университет Джонса Хопкинса.
Взгляд.ру 14:24
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
Происшествия

В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус

Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
РИА Новости 06:29
Хоккей

«Йокерит» решил не участвовать в Кубке Гагарина из-за коронавируса

«Йокерит» официально отказался продолжить участие в розыгрыше плей-офф КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте финского клуба.
РБК 13:04
Технологии

Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате

Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.
Piter.tv вчера в 13:29
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru вчера в 00:42
Здоровье

Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
РИА Новости 19:55
Общество

Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса

Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 16:26
Авто

Завод по производству двигателей построит в РФ Haval

«ООО «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу Haval ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда», — цитирует «ТАСС» пресс-службу Haval.
Автоновости дня вчера в 08:46
Политика

В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
RT на русском вчера в 18:19
Политика

Кравчук отчитал Геращенко, та попыталась свалить все на Путина

Вести.Ru 14:17
Экономика

Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась крупнейшим обвалом с 1987 года

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 260,74 пункта (9,51%) и оказался на отметке 2480,64 пункта.
ТАСС 12 марта в 18:05
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Финский хоккейный клуб
Профессиональный хоккейный клуб из города Хельсинки - столицы Финляндии. С сезона 2014/2015 года выступает в Континентальной хоккейной лиге.
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