Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.

КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

Спорт день за днем

Футбол В УЕФА работают над переносом Евро-2020 Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин сообщила, что организация работает над вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Космос Роскосмос опроверг сообщения СМИ о бракованных болтах на «Протоне» Перенос запуска на ракете "Протон-М" российско-европейской миссии ExoMars с 2020 на 2022 год не связан с обнаружением бракованных комплектующих в другой ракете "Протон-М", предназначенной для запуска спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103", пояснили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Общество В Китае от коронавируса за сутки умерли 11 человек Пекин, 12 марта 2020, 04:24 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 11 человек, а общее число жертв достигло 3 169 человек.

Происшествия Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов 5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».

Общество Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Путин подписал закон о поправках к Конституции Президент Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.

Происшествия Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Кино Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.

Общество Назван континент без коронавируса Единственным континентом, где нет коронавируса, оказалась Антарктида, сообщил американский исследовательский университет Джонса Хопкинса.

Общество Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.

Происшествия В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.

Технологии Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.

Экономика Назван главный победитель от обрушения нефти Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.

Здоровье Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.

Общество Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Авто Завод по производству двигателей построит в РФ Haval «ООО «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу Haval ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда», — цитирует «ТАСС» пресс-службу Haval.