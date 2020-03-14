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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
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Спорт vs коронавирус. Хроника 14 марта

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Москва, 14 марта 2020, 17:41 — REGNUM В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, заявил 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Россия с ближайшего понедельника ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией.
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Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

"Рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении ведомства.
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Калининградские власти призывают отели сообщать о приеме иностранцев

Калининградские власти призывают руководство гостиниц сообщать о бронировании номеров гражданами стран, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
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США ввели запрет на въезд из Великобритании и Ирландии

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Россия закроет для иностранцев границу с Польшей и Норвегией

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Профессиональный хоккейный клуб из города Хельсинки - столицы Финляндии. С сезона 2014/2015 года выступает в Континентальной хоккейной лиге.
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