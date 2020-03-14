Коронавирус
РИА НовостиКХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
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Руководство КХЛ выступило с заявлением о судьбе турнира в связи с коронавирусом
Экономика сегодня14:59
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Происшествия
Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью
Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло вдвое
Число заразившихся коронавирусом нового типа во Франции достигло 4,5 тысячи человек.
Общество
Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры
Власти Франции приняли решение закрыть рестораны, кафе, кинотеатры и большую часть магазинов из-за распространения коронавируса в стране.
Общество
Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
Политика
В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом
Москва, 14 марта 2020, 17:41 — REGNUM В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, заявил 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Европой
Россия с ближайшего понедельника ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией.
Здоровье
Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах
Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона.
Общество
Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
"Рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении ведомства.
Наука
Химики отличили выдержанный коньяк от молодого
Французские химики определили отличительные черты аромата выдержанного коньяка 1982 года от более молодого напитка 2011 года.
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов
5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».
Общество
Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Кино
Ни на что не намекая: топ-10 самых впечатляющих фильмов про заражения
Поразительная эпидемия быстро распространяется, и ни один человек не может понять, что же на самом деле происходит.
Футбол
Месси прокомментировал пандемию коронавируса
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал пандемию коронавируса, которая охватила весь мир.
Политика
США включили в черный список две российские компании
В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
Наука
В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Ученые из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Общество
Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Кино
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»
Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Общество
Калининградские власти призывают отели сообщать о приеме иностранцев
Калининградские власти призывают руководство гостиниц сообщать о бронировании номеров гражданами стран, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
Технологии
WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений
Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит пользователям включить автоматическое удаление сообщений.
Шоу-бизнес
Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь
Политика
США ввели запрет на въезд из Великобритании и Ирландии
США вводят запрет на въезд из Великобритании и Ирландии из-за коронавируса, сообщил вице-президент Майк Пенс.
Политика
Россия закроет для иностранцев границу с Польшей и Норвегией
Россия с 15 марта временно приостановит пропуск иностранцев через российско-польский и российской-норвежский сухопутные участки границы.
Здоровье
В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка
Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Хоккей
СКА предлагал «Йокериту» сыграть все встречи серии в Санкт-Петербурге
В интервью ТАСС Медведев рассказал, что в СКА знали о запрете на проведение в Финляндии крупных мероприятий, поэтому «Йокериту» предложили сыграть все встречи серии в России.
Происшествия
В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа
Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.