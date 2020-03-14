Коронавирус
РИА НовостиКХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Руководство КХЛ выступило с заявлением о судьбе турнира в связи с коронавирусом
Экономика сегодня14:59
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:50, Ашберн
Футбол
Месси прокомментировал пандемию коронавируса
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал пандемию коронавируса, которая охватила весь мир.
Политика
Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании
Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с грядущим закрытием авиасообщения на Украине досрочно вернулся на родину из Испании.
Технологии
WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений
Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит включить автоматическое удаление сообщений.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Здоровье
В Китае за сутки менее 10 человек заболели коронавирусом
В Китае за сутки зафиксировано лишь восемь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Технологии
В России создали экзоскелет для врачей
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Политика
И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе
Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому поменять спичрайтеров после того, как он поставил новый коронавирус в один ряд с испанским гриппом.
Политика
Президент направил в КС закон о поправке к Конституции
Президент России Владимир Путин направил в Конституционный суд РФ закон о поправке к Конституции, передает "Интерфакс".
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
Аэропорт Шереметьево получил сообщения о минировании трех рейсов
На электронную почту аэропорта Шереметьево поступили сообщения о минировании трех рейсов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Футбол
Мостовой раскритиковал поведение наставника «Спартака» Тедеско
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой раскритиковал поведение главного тренера команды Доменико Тедеско, передает RusFootball.
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone сыграло более 15 миллионов человек
Общее количество игроков в «королевской битве» Call of Duty: Warzone превысило 15 млн человек.
Общество
Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Политика
Зеленский подписал дискриминационный закон об образовании
Киев, 14 марта 2020, 05:34 — REGNUM Новый украинский закон «Об общем среднем образовании», который подвергает дискриминации русский язык, вернулся в Верховную раду с подписью президента Украины Владимира Зеленского, говорится в материалах парламента.
Общество
Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса
Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Энергетика
Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью».
Наука
Под дном Индийского океана обнаружены бактерии
Авто
Появились первые изображения нового кроссовера Volvo XC100
На днях «Автоновости дня» сообщали о том, что шведская Volvo планирует выпустить два новых кроссовера, одним из которых станет флагманский XC100.
Общество
Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Общество
Польша закрыла все государственные границы из-за коронавируса
В Польше вступило в силу решение правительства о закрытии государственных границ и запрете въезда иностранцам на территорию страны.
Политика
Ополченцы Донбасса проверили Суркова на коронавирус
Происшествия
В Магадане не подтвердили коронавирус у вахтовиков
Шестеро вахтовиков, прибывших в Магадан на отдых с чукотского месторождения Купол и помещенных в изолятор инфекционного корпуса областной больницы из-за подозрения на коронавирус, оказались здоровыми.
Футбол
«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ
Московский «Спартак» обыграл в гостях «Оренбург» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).