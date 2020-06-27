Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксKLM получила помощь правительства Нидерландов в размере 3,4 млрд евро

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Как сообщалось ранее, Air France получила поддержку французского правительства в размере 7 млрд евро, включая прямой заем объемом 3 млрд евро.
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Ryanair призвала ЕК заблокировать помощь в €3,4 млрд альянсу Air France - KLM

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Lenta.ru19:00

KLM получила помощь правительства Нидерландов в размере 3,4 млрд евро

Интерфакс08:46
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