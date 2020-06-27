Экономика
ИнтерфаксKLM получила помощь правительства Нидерландов в размере 3,4 млрд евро
Как сообщалось ранее, Air France получила поддержку французского правительства в размере 7 млрд евро, включая прямой заем объемом 3 млрд евро.
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Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:06
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru вчера в 02:00
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Общество
В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случаев заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 04:08
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
Армия и оружие
Парад Победы завершился в Москве
На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ТВ Центр 24 июня в 04:16
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Гаджеты
Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне
По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Космос
SpaceX вновь перенесла запуск партии интернет-спутников Starlink
Интерфакс вчера в 17:32
Политика
Американское издание объяснило, почему Россия «одержима» Второй мировой войной
Появились даже фразы об "одержимостью" России Второй мировой войной. Статью об этом опубликовало издание The Christian Science Monitor.
Военное обозрение 03:48
Общество
Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха.
РИА Новости 02:11
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком
Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом.
Территория новостей 02:09
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Экономика
Мост стоимостью 6 млрд рублей построят на севере Красноярского края
Компания предложила выполнить работы за 6,01 млрд рублей при начальной цене контракта в 7,198 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 05:49
Политика
Трамп подписал указ о защите памятников в США от вандалов
Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите памятников на территории страны, предусматривающий тюремное заключение за их осквернение.
Gazeta.SPb 01:09
Экономика
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 24 июня в 09:06
Технологии
Apple ловит TikTok за сбором конфиденциальной информации
Как только новая ОС будет выпущена, пользователи будут предупреждены всякий раз, когда приложение собирает конфиденциальную информацию.
МИТ вчера в 05:47
Политика
Politico: власти США намерены обвинить Google в монополизации рынка
Минюст США готовится подать иск к корпорации Google по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства в сферах поиска и рекламы в интернете, пишет Politico.
Аргументы и Факты 02:15
Общество
Количество заболевших коронавирусом за сутки в России выросло менее чем на 7 тысяч человек
6850 новых инфицированных выявили за последние сутки по всей стране, второй день подряд это число ниже 7 тысяч – последний рас такие цифры фиксировались в апреле.
Эхо Москвы 04:03
Футбол
Бывший главный тренер сборной Аргентины заболел коронавирусом
Бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Карлос Билардо заболел коронавириусом, сообщает Рейтер.
РИА Новости 03:00
Общество
В России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
О новой льготе, позволяющей осуществить индексацию пенсий более чем 40 000 человек, напомнили специалисты ПФР.
Live24 03:06
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 06:38
Наука
Доброжелательность к людям на 45% зависит от наследственности
У женщин наследственность проявлялась ярче.
Evo-rus.com 01:57
Политика
Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
Кино
Второй сезон «Пацанов» стартует на Amazon 4 сентября
На онлайн-панели по «Пацанам» объявили дату старта второго сезона — 4 сентября.
Игромания.ру вчера в 14:52
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06