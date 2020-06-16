с чего всё началось

По данным РИА Новости со ссылкой на заявление северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) намерен изучить возможность введения армии КНДР в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны.

КНДР заявила о готовности ввести войска в демилитаризованную зону

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