Армия и оружие
Военное делоКНДР заявила о готовности ввести войска в демилитаризованную зону
По данным РИА Новости со ссылкой на заявление северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) намерен изучить возможность введения армии КНДР в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны.
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с чего всё началось
КНДР заявила о намерении ввести воинские подразделения в районы, из которых они были выведены по межкорейским соглашениям, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Коммерсантъвчера в 17:54
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