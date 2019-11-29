Северная Корея провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. За ракетными запусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщила в пятницу центральная северокорейская газета "Нодон синмун". Испытания прошли на полигоне Академии национальной обороны КНДР.

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