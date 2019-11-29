Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаКНДР испытала ракетную установку сверхбольшого калибра

Северная Корея провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. За ракетными запусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщила в пятницу центральная северокорейская газета "Нодон синмун". Испытания прошли на полигоне Академии национальной обороны КНДР.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Представители МИД Кореи, Японии и США обсудили новые пуски ракет КНДР

REGNUM01:35

Северная Корея испытала ракетную установку сверхбольшого калибра

Московский Комсомолецвчера в 17:12

Представители МИД Южной Кореи, США и Японии обсудили новые ракетные пуски КНДР

ТАСС00:50

В Северной Корее проведены очередные ракетные испытания

Эхо Москвывчера в 21:10

КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний

Коммерсантъвчера в 17:48

В Госдепе заявили о мониторинге ситуации с ракетными пусками КНДР

РБКвчера в 18:40

Спецпредставители Южной Кореи, Японии и США обсудили пуск ракет КНДР

РИА Новости02:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Кино

Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

Культуромания 27 ноября в 02:28
Политика

В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
RT на русском 02:38
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

RT на русском вчера в 18:51
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Известия вчера в 17:11
Армия и оружие

МИД: НАТО «затягивает» в Арктику далекие от региона страны

"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", -- сказал дипломат.
Газета.Ru 02:42
Спорт

Станислав Поздняков: «Не может быть и речи о нейтральном флаге»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом.
Матч ТВ вчера в 06:41
Политика

В МИДе рассказали об угрозе размещения США РСМД в северных широтах

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) возникает реальная перспектива размещения таких ракет Вашингтоном в северных широтах.
Известия 02:32
Общество

Россиянам показали концепции новых плацкартных вагонов

Комсомольская правда 27 ноября в 09:04
Общество

В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
РБК вчера в 22:00
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия 27 ноября в 13:25
Технологии

Банки обнаружили новый вирус для хищения денег в России

В России обнаружен новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения.
RT на русском 01:20
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия вчера в 17:44
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
РИА Новости вчера в 22:32
Футбол

Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия увеличила преимущество над Россией в таблице коэффициентов УЕФА.
Спорт БИЗНЕС Online 01:29
Происшествия

Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Газета.Ru 02:15
Авто

В России вводят ГОСТ для классических автомобилей

Автоновости дня 27 ноября в 11:25
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Общество

NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

Газета.Ru вчера в 19:39
Общество

Москва получила главную премию World Travel Awards

RT на русском 02:04
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил астрономические гонорары Ротару

Экспресс газета вчера в 14:17
Энергетика

Украина атаковала «Газпром» в Латвии

«Нафтогаз Украины» подал ходатайство в рижский суд по поводу признания и исполнения в Латвии решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».
Lenta.ru 03:10
Общество

Российское вино предложили продавать до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия".
РИА Новости 01:08
Общество

В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
RT на русском вчера в 22:16
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Авто

«АвтоВАЗ» начал производство обновленного Lada 4x4

Ожидается, что рестайлинговая «Нива» поступит в продажу в январе-феврале 2020 года.
Автоновости дня 27 ноября в 23:48
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия вчера в 11:29
Политика

Депутат Рады предложила «приглушить» свободу слова на Украине

Киеву следует «приглушить» на Украине свободу слова, заявила народный депутат от «Слуги народа» и журналист Ольга Василевская-Смаглюк.
ФАН 02:28
Происшествия

В Ираке за сутки погибло 40 протестующих

За прошедшие сутки в Ираке в ходе протестов погибло 40 человек, сообщает AP со ссылкой на местные власти.
Коммерсантъ вчера в 22:55
Как работают Яндекс.Новости?
Корейский кризисБольше новостей по теме
Главное