Армия и оружие
Российская газетаКНДР испытала ракетную установку сверхбольшого калибра
Северная Корея провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. За ракетными запусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщила в пятницу центральная северокорейская газета "Нодон синмун". Испытания прошли на полигоне Академии национальной обороны КНДР.
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Кино
Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
Политика
В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Армия и оружие
МИД: НАТО «затягивает» в Арктику далекие от региона страны
"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", -- сказал дипломат.
Спорт
Станислав Поздняков: «Не может быть и речи о нейтральном флаге»
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом.
Политика
В МИДе рассказали об угрозе размещения США РСМД в северных широтах
После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) возникает реальная перспектива размещения таких ракет Вашингтоном в северных широтах.
Общество
Россиянам показали концепции новых плацкартных вагонов
Общество
В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение
Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Технологии
Банки обнаружили новый вирус для хищения денег в России
В России обнаружен новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Футбол
Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия увеличила преимущество над Россией в таблице коэффициентов УЕФА.
Происшествия
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Общество
NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Общество
Москва получила главную премию World Travel Awards
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил астрономические гонорары Ротару
Энергетика
Украина атаковала «Газпром» в Латвии
«Нафтогаз Украины» подал ходатайство в рижский суд по поводу признания и исполнения в Латвии решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».
Общество
Российское вино предложили продавать до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия".
Общество
В России появится предупреждающее о приближении машин приложение
Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Авто
«АвтоВАЗ» начал производство обновленного Lada 4x4
Ожидается, что рестайлинговая «Нива» поступит в продажу в январе-феврале 2020 года.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Политика
Депутат Рады предложила «приглушить» свободу слова на Украине
Киеву следует «приглушить» на Украине свободу слова, заявила народный депутат от «Слуги народа» и журналист Ольга Василевская-Смаглюк.
Происшествия
В Ираке за сутки погибло 40 протестующих
За прошедшие сутки в Ираке в ходе протестов погибло 40 человек, сообщает AP со ссылкой на местные власти.