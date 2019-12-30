Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъКНДР намерена отказаться от моратория на ядерные испытания

КНДР не обязана выполнять мораторий на ядерные испытания, так как США продолжают проводить учения на Корейском полуострове, заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. По его словам, страна скоро представит новое стратегическое вооружение.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Южная Корея предостерегла КНДР от испытания стратегического вооружения

РБК03:48

США отреагировали на обещание Ким Чен Ына показать новое оружие

Lenta.ru01:40

Ким Чен Ын пообещал, что скоро покажет миру новое стратегическое оружие

Интерфаксвчера в 16:57

Представители США и Южной Кореи обсудили заявления КНДР о новом стратегическом вооружении

ТАСС02:29

Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили пленум ЦК партии КНДР

РИА Новости02:28

Трамп заявил, что считает Ким Чен Ына «человеком слова»

Комсомольская правдавчера в 22:21

Южная Корея предостерегла КНДР от испытания стратегического вооружения

Известия02:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:55, Ашберн
Шоу-бизнес

Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым

StarHit.ru 07:00
Спорт

Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски

Вести.Ru вчера в 10:11
Экономика

В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Вести.Ru 00:46
Происшествия

Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым

В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Вести.Ru 04:33
Политика

Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану

Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, который США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде, при этом он подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту США.
РИА Новости 05:45
Политика

Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 04:39
Происшествия

Пострадавшие при нападении на пост ДПС в Магасе находятся в больнице

РИА Новости 04:00
Общество

Папа Римский извинился за то, что ударил женщину

Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Газета.Ru 07:39
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона

Накануне ведущая показала грудь после удаления силикона.
Wday.ru вчера в 02:00
Единоборства

Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Lenta.ru 03:16
Политика

Суд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.
РБК вчера в 23:40
Футбол

«Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов, пишут СМИ

Лондонский "Челси" готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.
РИА Новости 07:19
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru 06:56
Культура

Стало известно, какой канал покажет «Иронию судьбы» в новогоднюю ночь

Многих традиционно волнует вопрос: на каком канале в этом году искать любимый фильм на этот праздник – «Иронию судьбы».
Deita.ru 30.12.19 в 17:54
Экономика

В России подорожали водка и коньяк

В России с 1 января увеличились минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликёроводочные изделия.
Клопс 06:40
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
Происшествия

Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео

Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
РИА Новости 06:56
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП под Ростовом

Погибли два человека, сообщила пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.
Известия 06:42
Происшествия

В Екатеринбурге вынужденно сел самолет из-за проблем с двигателем

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся из Новосибирска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за неисправности одного из двигателей.
ТАСС вчера в 01:08
Футбол

«Краснодар» отпустит Намли в «Рубин» в случае отсутствия предложений

ФАН вчера в 05:12
Политика

Хорватия заступает на полугодовое председательство в Совете ЕС

Хорватия с 1 января начинает председательство в Совете Евросоюза, которое продлится до 30 июня 2020 года.
ТАСС вчера в 16:18
Политика

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

РБК вчера в 05:25
Происшествия

Россиянин ударил ножом прохожих за просьбу дать прикурить

В Сарапуле (Удмуртия) россиянин ударил ножом двух прохожих, попросивших у него закурить.
Lenta.ru 05:51
Хоккей

Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
РИА Новости вчера в 11:29
Общество

В МЧС рассказали об опасности новогодних елок

При выборе электрических украшений для елки необходимо использовать только сертифицированные товары, резюмируют в МЧС.
РИА Новости 02:58
Кино

Стало известно о продолжении фильмов о Гарри Поттере

Журналисты из издания We Got This Covered узнали, что создатели фильмов о Гарри Поттере покажут продолжении фэнтези-истории.
Реальное время вчера в 19:31
Общество

С 1 января в Белоруссии повышен пенсионный возраст

С 1 января 2017 года в стране началось плавное повышение пенсионного возраста ежегодно на 6 месяцев.
Аргументы и Факты 07:39
Гаджеты

В сети появились новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Профиль 29.12.19 в 09:41
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:10
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Известия вчера в 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное