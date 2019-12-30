КНДР не обязана выполнять мораторий на ядерные испытания, так как США продолжают проводить учения на Корейском полуострове, заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. По его словам, страна скоро представит новое стратегическое вооружение.

КНДР намерена отказаться от моратория на ядерные испытания

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