Армия и оружие
Хакасия-ИнформКНДР намерена ввести войска в демилитаризованную зону
Представители КНДР заявили о возможности введения северокорейских войск на демилитаризованную территорию, разделяющую Северную и Южную части Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление Генерального штаба Корейской народной армии.
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с чего всё началось
КНДР заявила о намерении ввести воинские подразделения в районы, из которых они были выведены по межкорейским соглашениям, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Коммерсантъ15 июня в 17:54
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Энергетика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
Армия и оружие
Washington Post: Пентагон саботирует вывод военных из Германии
Пентагон целенаправленно замедляет процесс сокращения военного присутствия США в Германии, анонсированного президентом страны Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 23:25
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Шесть детей есть в числе вновь выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных этой инфекцией превысило 4,6 тысячи человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 14 июня в 04:37
Армия и оружие
КНДР планирует стянуть войска к границе с Южной Кореей
РИА Новости вчера в 19:55
Баскетбол
Опубликован детальный план возобновления сезона НБА
Перед возобновлением сезона, по данным The Athletic, команды пройдут шесть фаз.
Bookmaker-ratings.ru 01:18
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о набранном за время самоизоляции весе
Вокруг ТВ вчера в 16:25
Кино
Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона
Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале "Сваты" Женю Ковалеву, в прямом эфире Instagram рассказала о шестом сезоне сериала.
Газета.Ru вчера в 07:28
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Политика
Вакцина от COVID-19 должна быть на всех континентах, заявил Медведев
Государства должны взаимодействовать в ходе прививочной кампании от COVID-19, из соображений национальной безопасности вакцины от коронавирусной инфекции должны быть использованы практически одномоментно на всех континентах, считает зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 01:16
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Футбол
Киев – Стамбул – Россия. Хорват Вида может оказаться в премьер-лиге
В свое время хорват играл за киевское "Динамо" и после матча против сборной России на домашнем для нее первенстве мира в интернете появилось видео, где Вида говорит "Слава Украине!"
Вести.Ru 02:25
Культура
Якутянка Зарина Копырина на America’s Got Talent
Якутянка Зарина Копырина выступила на популярном шоу America’s Got Talent на NBC.
SakhaLife.ru 01:45
Происшествия
В Челябинской области скончались шесть человек с COVID-19
От COVID-19 скончались женщина 54 лет и мужчины 62, 67 и 73 лет. ОТ других причин ушли из жизни женщины 88 и 80 лет.
REGNUM 02:17
Происшествия
Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств
Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
Культура
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
РИА Новости вчера в 18:43
Авто
Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей
В России появилась новая схема обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке, сообщает «Российская газета».
Известия вчера в 22:47
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Политика
СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен
Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн
Продюсер Иосиф Пригожин собирается приобрести дачу на Рублевке. Стоимость такой покупки может составить $55 млн.
Pravda.Ru вчера в 13:17
Культура
Ставленник экс-министра Яковлева в «Чувашкино» предпочел лауреату ТЭФИ предпринимателя из Урмар
В бюджетных закупках Минкультуры оказались зарыты "Тайны древней Волги" Крупный скандал в преддверии празднования 100-летия чувашской автономии разгорелся в подведомственном Минкультуры ЧР учреждении "Чувашкино".
Правда ПФО вчера в 09:39
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Политика
В Грузии прокомментировали задержание россиянина в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал задержание гражданина России, которого подозревают в подготовке заказного убийства скандально известного журналиста Георгия Габунии.
Lenta.ru вчера в 18:05
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Наука
Газпром и Wintershall Dea начали добычу природного газа на 2-й скважине месторождения Силлиманит на шельфе Нидерландов
Wintershall Noordzee начала бурение 2й эксплуатационной скважины Силлиманит в начале февраля 2020 г. Вскоре после этого мир столкнулся с трудностями, вызванными пандемией коронавируса.
Neftegaz.ru вчера в 06:21