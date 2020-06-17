с чего всё началось

Представители КНДР заявили о возможности введения северокорейских войск на демилитаризованную территорию, разделяющую Северную и Южную части Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление Генерального штаба Корейской народной армии.

Энергетика Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири» Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». 33

Армия и оружие Washington Post: Пентагон саботирует вывод военных из Германии Пентагон целенаправленно замедляет процесс сокращения военного присутствия США в Германии, анонсированного президентом страны Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. 22

Общество В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19 Шесть детей есть в числе вновь выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных этой инфекцией превысило 4,6 тысячи человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 1K

Баскетбол Опубликован детальный план возобновления сезона НБА Перед возобновлением сезона, по данным The Athletic, команды пройдут шесть фаз.

Политика Вакцина от COVID-19 должна быть на всех континентах, заявил Медведев Государства должны взаимодействовать в ходе прививочной кампании от COVID-19, из соображений национальной безопасности вакцины от коронавирусной инфекции должны быть использованы практически одномоментно на всех континентах, считает зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Экономика Медведев назвал главные шоки для российской экономики Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах. 359

Здоровье Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19. 573

Футбол Киев – Стамбул – Россия. Хорват Вида может оказаться в премьер-лиге В свое время хорват играл за киевское "Динамо" и после матча против сборной России на домашнем для нее первенстве мира в интернете появилось видео, где Вида говорит "Слава Украине!" 1

Культура Якутянка Зарина Копырина на America’s Got Talent Якутянка Зарина Копырина выступила на популярном шоу America’s Got Talent на NBC.

Происшествия В Челябинской области скончались шесть человек с COVID-19 От COVID-19 скончались женщина 54 лет и мужчины 62, 67 и 73 лет. ОТ других причин ушли из жизни женщины 88 и 80 лет.

Происшествия Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области. 1

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5K

Фигурное катание Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением. 13

Политика СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 367

Культура Ставленник экс-министра Яковлева в «Чувашкино» предпочел лауреату ТЭФИ предпринимателя из Урмар В бюджетных закупках Минкультуры оказались зарыты "Тайны древней Волги" Крупный скандал в преддверии празднования 100-летия чувашской автономии разгорелся в подведомственном Минкультуры ЧР учреждении "Чувашкино".

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Политика В Грузии прокомментировали задержание россиянина в Тбилиси Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал задержание гражданина России, которого подозревают в подготовке заказного убийства скандально известного журналиста Георгия Габунии. 71