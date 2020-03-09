Армия и оружие
Российская газетаКНДР осуществила запуск трех ракет в сторону Японского моря
В отношении дальности полета тоже не было официального комментария, но информагентство Yonhap со ссылкой на свои источники в ведомстве сообщило, что ракеты пролетели 190-200 км. Напомним, что ровно неделю назад КНДР произвела запуски из РСЗО сверхкрупного калибра.
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