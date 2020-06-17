Северная Корея рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений, говорится в заявлении представителя генштаба Корейской народной армии, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР планирует стянуть войска к границе с Южной Кореей

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