Армия и оружие

Политика СегодняПолитика СегодняКНДР планирует ввести войска в демилитаризованную зону

Пхеньян угрожает введением войск в демилитаризованные зоны. Об этом сообщили в Генштабе Корейской народной армии. Армия готова исполнять любые приказы руководства, пишет агентство ЦТАК.
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с чего всё началось
КНДР заявила о намерении ввести воинские подразделения в районы, из которых они были выведены по межкорейским соглашениям, сообщает
 Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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