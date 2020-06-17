Армия и оружие
Политика СегодняКНДР планирует ввести войска в демилитаризованную зону
Пхеньян угрожает введением войск в демилитаризованные зоны. Об этом сообщили в Генштабе Корейской народной армии. Армия готова исполнять любые приказы руководства, пишет агентство ЦТАК.
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с чего всё началось
КНДР заявила о намерении ввести воинские подразделения в районы, из которых они были выведены по межкорейским соглашениям, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Коммерсантъ15 июня в 17:54
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Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
Происшествия
Во французском Дижоне произошли беспорядки
Rambler News Service вчера в 11:29
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня 15 июня в 09:27
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета вчера в 07:30
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 вчера в 10:28
Общество
Аксенов разъяснил новые правила отдыха в Крыму
Сообщалось, что россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля.
Взгляд.ру 05:29
Шоу-бизнес
Норкин показал последнюю покупку покойной жены
Муж недавно скончавшейся радиоведущей Юлии Норкиной опубликовал в Instagram фотографию раритетной чугунной печи, которую покойная заказывала для дачи еще до карантина.
Газета.Ru 04:56
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
Первоклассник ранил отца во время ссоры с матерью в Подмосковье
Мальчик ранил ножом своего отца во время ссоры с матерью, сообщает о происшествии РЕН ТВ 17 июня.
Известия 04:47
Общество
Законопроект о регулировании удаленной работы внесен в Госдуму
Mossovetinfo.ru – Группа депутатов Госдумы и членов Совфеда во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о регулировании удаленной работы, документ размещен в электронной базе Госдумы.
Моссовет вчера в 04:52
Экономика
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных новшеств.
Время Бухгалтера 04:54
Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Армия и оружие
В компании «Сухой» заявили об экспортной версии истребителя Су-57
Москва, 16 июня 2020, 16:34 — REGNUM В число перспектив развития авиастроительной компании «Сухой» входит серийное производство экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 и выход на мировой рынок боевых беспилотников, сообщается в годовом отчёте компании за 2019 год, опубликованном 16 июня.
REGNUM вчера в 09:34
Происшествия
Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой
Lenta.ru вчера в 10:40
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Общество
В школах России появятся камеры с функцией распознавания лиц
Школы России будут оборудованы высокотехнологичными камерами, которые установят на входе и выходе и в классах. ⠀ Данная мера принята для повышения безопасности обучающихся во время уроков, а также для упрощения перехода на дистанционное обучение.
JustMedia вчера в 04:33
Общество
Котяков заявил о преодолении пика влияния пандемии на рынок труда
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что пик негативного влияния пандемии коронавируса на российский рынок труда пройден.
RT на русском 05:00
Экономика
Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Известия 03:22
Происшествия
Актера Ефремова повезли на допрос
Сотрудники ФСИН в среду, 17 июня, забрали актера Михаила Ефремова на допрос.
Известия 04:37
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 152 человека
На 17 июня в Ростовской области у 7951 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com 04:39
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Путешествия
Санатории на Кубани могут стать обсерваторами
Ранее «Живая Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае обсерваторы закроют с 21 июня.
Живая Кубань 02:28
Происшествия
Граждане Азербайджана напали на полицейских в Дагестане
Взгляд.ру 15 июня в 20:56
Политика
«Вова, выходи»: сторонники Шария вышли под офис Зеленского
Сторонники блогера Анатолия Шария и националисты проводят акции под Офисом президента Украины. Трансляцию 17 июня ведет телеканал «Наш»
Украина.ру 03:39
Общество
Около 300 тыс. учителей отзовут из отпуска для проведения ЕГЭ
Порядка 300 тыс. школьных учителей в России вызовут из отпуска летом для проведения ЕГЭ.
Известия 03:40
Автоспорт
Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени
Motorsport.com Россия вчера в 10:11