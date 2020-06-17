с чего всё началось

Пхеньян угрожает введением войск в демилитаризованные зоны. Об этом сообщили в Генштабе Корейской народной армии. Армия готова исполнять любые приказы руководства, пишет агентство ЦТАК.

Общество Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски». 99

Религия Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru. 771

Шоу-бизнес Норкин показал последнюю покупку покойной жены Муж недавно скончавшейся радиоведущей Юлии Норкиной опубликовал в Instagram фотографию раритетной чугунной печи, которую покойная заказывала для дачи еще до карантина. 100

Общество Законопроект о регулировании удаленной работы внесен в Госдуму Mossovetinfo.ru – Группа депутатов Госдумы и членов Совфеда во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о регулировании удаленной работы, документ размещен в электронной базе Госдумы. 1K

Армия и оружие В компании «Сухой» заявили об экспортной версии истребителя Су-57 Москва, 16 июня 2020, 16:34 — REGNUM В число перспектив развития авиастроительной компании «Сухой» входит серийное производство экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 и выход на мировой рынок боевых беспилотников, сообщается в годовом отчёте компании за 2019 год, опубликованном 16 июня. 35

Общество В школах России появятся камеры с функцией распознавания лиц Школы России будут оборудованы высокотехнологичными камерами, которые установят на входе и выходе и в классах. ⠀ Данная мера принята для повышения безопасности обучающихся во время уроков, а также для упрощения перехода на дистанционное обучение. 605

Происшествия Актера Ефремова повезли на допрос Сотрудники ФСИН в среду, 17 июня, забрали актера Михаила Ефремова на допрос. 9

Здоровье В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения. 32

Путешествия Санатории на Кубани могут стать обсерваторами Ранее «Живая Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае обсерваторы закроют с 21 июня.