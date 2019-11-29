Армия и оружие
Хакасия-ИнформВ КНДР прошли испытания сверхбольшой ракетной установки
В КНДР состоялись испытания многоцелевой мобильной ракетной установки сверхбольшого калибра, сообщает издание Rodong Sinmun. За испытаниями наблюдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.
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Гаджеты
Oppo создала самый тонкий смартфон с поддержкой 5G
Сравнивая толщину Oppo Reno 3 Pro 5G с наиболее популярными 5G смартфонами, удалось выяснить, что ближе всех по толщине к новинке от Oppo будет флагман Samsung Galxy Note10, толщина которого равна всего 7,9 миллиметров.
Экономика
Эксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества
Телефонное мошенничество с конца 2018 года буквально захлестнуло банковский рынок.
Общество
Чиновники Иркутской области наживались за счет пострадавших от паводка
Экономика
Арестованному Калви официально предъявлен многомиллиардный иск
Арбитражный суд Амурской области принял иск ПАО «Восточный экспресс банк» к «Эвизон Холдингз Лимитед» и Майклу Калви о возмещении причиненных корпорации убытков в размере 8,8 млрд руб.
Хоккей
Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»
Футбол
Гончаренко: сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы
Создали больше моментов, чем с «Ференцварошем». Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного Lada 4x4
Массовая сборка внедорожника была запущена на днях. Серийное производство Lada 4x4 стартовало 25 ноября в 12-00.
Экономика
Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты
Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%).
Происшествия
Найден новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Общество
На Сицилии начали продавать дома за один евро
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Отвечая на вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для РБ, около 60 процентов респондентов заявили о желании видеть союз двух государств.
Политика
В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках
Доля иностранцев в уставном капитале российских медицинских организаций может быть снижена.
Политика
Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским «майданом»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила политическую ситуацию в Боливии после отстранения 10 октября президента Эво Моралеса с украинским "майданом".
Шоу-бизнес
Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой
Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
Происшествия
Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика
Здоровье
Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Здоровье
Восемь сотрудниц американской больницы забеременели одновременно
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Экономика
Eurasianet (США): как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины (EurasiaNet)
После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Общество
Матвеев день: что запрещено делать 29 ноября
Считается, что 29 ноября не стоит делать покупки, так как они окажутся неудачными – одежда быстро износится или разонравится, техника сломается.
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Общество
NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Здоровье
Диетологи рассказали, как бороться с жиром на животе после 40 лет
Политика
США сокращают отчисления в бюджет НАТО
Телеканал CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщил о намерении админитсрации президента США Дональда Трампа сократить объем выплат в бюджет НАТО.
Армия и оружие
В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.