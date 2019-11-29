Армия и оружие

Хакасия-ИнформХакасия-ИнформВ КНДР прошли испытания сверхбольшой ракетной установки

В КНДР состоялись испытания многоцелевой мобильной ракетной установки сверхбольшого калибра, сообщает издание Rodong Sinmun. За испытаниями наблюдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.
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В Северной Корее проведены очередные ракетные испытания

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КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний

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Сравнивая толщину Oppo Reno 3 Pro 5G с наиболее популярными 5G смартфонами, удалось выяснить, что ближе всех по толщине к новинке от Oppo будет флагман Samsung Galxy Note10, толщина которого равна всего 7,9 миллиметров.
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Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%).
Коммерсантъ вчера в 21:16
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Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
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В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках

Доля иностранцев в уставном капитале российских медицинских организаций может быть снижена.
РИА Новости вчера в 22:27
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Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
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Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
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Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

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Известия вчера в 23:03
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Восемь сотрудниц американской больницы забеременели одновременно

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Eurasianet (США): как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины (EurasiaNet)

После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.
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Телеканал CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщил о намерении админитсрации президента США Дональда Трампа сократить объем выплат в бюджет НАТО.
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Известия вчера в 11:29
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