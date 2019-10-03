Армия и оружие
Российская газетаКНДР подтвердила запуск новейшей баллистической ракеты с подлодки
В сообщении говорится о том, что запуск новейшей баллистической ракеты "Пуккыксон-3" с борта субмарины состоялся в акватории Вонсанского залива. Пуск, проведенный под большим углом, позволил подтвердить основные тактико-технические показатели ракеты.
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Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
ТАСС вчера в 14:49
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах врачам
Президент России Владимир Путин призвал проследить за тем, чтобы при повышение оклада врачей не снизился размер компенсационных выплат.
Газета.Ru 02:14
Кино
Мэтт Дэймон сожалеет о том, что упустил главную роль фильма «Аватар»
ГЛАС.RU вчера в 13:14
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Энергетика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 05:07
Политика
В Киеве проходит митинг против согласования «формулы Штайнмайера»
В Киеве проходит митинг против согласования украинскими властями так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе.
Российская газета 02:14
Общество
В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей
Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.
Rambler News Service 01 октября в 11:46
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews вчера в 01:58
Общество
В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
РБК 02:02
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
На YouTube опубликован первый трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены».
Югополис вчера в 16:10
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления в России
В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
REGNUM 01:47
Игры
Xbox Scarlett и PS5 со встроенными камерами делают ставку на стриминг
Консоли Xbox Scarlett и PS5 нового поколения со встроенными камерами делают ставку на стриминг.
Актуальные Новости вчера в 22:10
Политика
Киев прекратил расследование против Burisma из-за США, сообщили СМИ
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявлял, что расследование против фирмы Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, прекратили "из страха перед США", сообщил Fox News.
РИА Новости вчера в 20:33
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:17
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Происшествия
Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов
Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается на сайте банка.
РИА Новости 00:55
Гаджеты
Microsoft представила Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами
3DNews вчера в 13:01
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Политика
На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.
Lenta.ru вчера в 13:01
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Кинокомпания Paramount Pictures представила новый испаноязычный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.
NewInform вчера в 09:27
Происшествия
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Футбол
Юрий Семин: «Думаю, в этом сезоне „Атлетико“ выиграет Лигу чемпионов»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2) заявил, что мадридский клуб выиграет этот турнир.
Спорт-Экспресс 01 октября в 17:53
Политика
Путин: в США использовали антироссийскую риторику для атак на Трампа
В США использовали антироссийскую риторику как повод для атак на президента Дональда Трампа.
ТК Звезда вчера в 10:18
Транспорт
Три новые станции метро откроют в Петербурге
В четверг, 3 октября, в Санкт-Петербурге откроют для пассажиров три новые станции Фрунзенского радиуса метро — «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская», пишет «РИА Новости».
Известия вчера в 18:14
Экономика
Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия вчера в 13:00
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили о готовности к разведению сил в Донбассе
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах разведения войск в Петровском и Золотом.
Военное дело вчера в 23:03
Хоккей
«Торонто» показал фото Михеева с первой заброшенной шайбой в НХЛ
Чемпионат вчера в 23:41
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Политика
СФ выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму
В Совете Федерации заявили о том, что пик иностранного вмешательства в российские выборы в 2019 году пришелся на избирательную кампанию в Мосгордуму, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии СФ РФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.
KM.ru 01:41