«Делегация Соединённых Штатов приняла это приглашение», — говорится в сообщении Госдепа. Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.

В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров

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