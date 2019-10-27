Политика

RT на русскомRT на русскомВ КНДР призвали США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына

Председатель комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могли бы уже неоднократно испортиться из-за действий США, но сохраняются благодаря дружеским отношениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
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