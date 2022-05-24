RT на русскомКНДР произвела третий запуск баллистической ракеты в сторону Японского моряВласти Северной Кореи произвели третий запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.RT на русскомПриводится информация, что две из трех выпущенных ракет упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.ТК ЗвездаС начала года КНДР провела уже 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.РИА НовостиВ Белом доме накануне визита допустили, что Северная Корея может провести ядерные или ракетные испытания во время или после поездки президента, ссылаясь на данные разведки.РБКЧитать далееСвернутьВосток-МедиаВосток-МедиаНовостной фронтКомсомольская правдаИА Красная ВеснаПолитика СегодняИзвестияРидусТелеканал 360°Ямал-МедиаЦентральная Служба НовостейФАНТК ЗвездаВЕСТИ: ПриморьеНовый ДеньГазета.RuГлавный региональныйРБКIrkutskMediaРЕН ТВПодробнее о событииКНДР запустила еще две ракеты в сторону Японского моряРЕН ТВ18:17Yonhap сообщило о четвертом за месяц запуске КНДР неопознанных ракет в сторону ЯпонииLenta.ru18:02КНДР выпустила еще две баллистические ракеты в направлении Японского моряТК Звезда18:57КНДР запустила еще две баллистические ракеты в сторону Японского моряИзвестия18:34Yonhap: КНДР запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моряТАСС22:26КНДР произвела третий запуск баллистической ракеты в сторону Японского моряRT на русском18:26NHK: две из трех баллистических ракет КНДР упали вне экономической зоны ЯпонииРИА Новости19:03Показать ещёОценить325Поделиться