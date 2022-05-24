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КНДР произвела третий запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

Власти Северной Кореи произвели третий запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
RT на русском
Приводится информация, что две из трех выпущенных ракет упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.
ТК Звезда
С начала года КНДР провела уже 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
РИА Новости
В Белом доме накануне визита допустили, что Северная Корея может провести ядерные или ракетные испытания во время или после поездки президента, ссылаясь на данные разведки.
РБК

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