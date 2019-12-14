Армия и оружие
Экономика сегодняКНДР провела новые испытания в рамках ядерной программы
Очередное крупное и «крайне важное» испытание на полигоне Сохэ успешно прошло 13 декабря, сообщила Академия оборонных наук КНДР. Ученые удостоились огромной чести получить горячие поздравления от Центрального комитета партии.
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Политика
Матвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона.
Политика
Песков: на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва
Судьбоносного прорыва на саммите в нормандском формате не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за коррупцию
Украина могла избежать роста цена на газ для населения, если бы была увеличена собственная добыча.
Общество
Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий
Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Общество
Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы
На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
Музыка
Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube
С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.
Культура
В Россию приехал «отец современного японского детектива»
В Россию приехал Содзи Симада — один из самых известных современных авторов детективных произведений.
Армия и оружие
ЛНР обвинила ВСУ и СМИ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах
Политика
Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы
Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.
Политика
Второго за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину
Корреспондент телеканала НТВ Александра Тонких в субботу получила отказ во въезде на территорию Украины.
Экономика
Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Культура
Участник «Поле чудес» отгадал слово с ошибкой и стал победителем
Участник капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале в финале передачи отгадал загаданное слово, написанное с орфографической ошибкой, и в итоге стал победителем.
Кино
На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»
Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
Общество
В Хиросиме снесут два здания, переживших атомную бомбардировку
Два здания, переживших атомную бомбардировку США, намерены снести в Хиросиме к 2022 году.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Политика
Свергнутый президент Судана приговорен к двум годам тюрьмы
Суд в Хартуме вынес вердикт в отношении экс-президента Судана Омара аль-Башира, обвиненного в хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков.
Футбол
Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Политика
Киев допустил возможность введения миротворцев ООН в Донбасс
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Политика
Представители Украины и США поговорили о кибероружии
"В следующие 5-10 лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план", — заявил Данилов.
Кино
Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России
В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.
Экономика
Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая.
Политика
Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли.