с чего всё началось

Очередное крупное и «крайне важное» испытание на полигоне Сохэ успешно прошло 13 декабря, сообщила Академия оборонных наук КНДР. Ученые удостоились огромной чести получить горячие поздравления от Центрального комитета партии.

Политика Матвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона.

Общество Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

Общество Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".

Музыка Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.

Экономика Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир» Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Кино На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка» Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.

Политика Свергнутый президент Судана приговорен к двум годам тюрьмы Суд в Хартуме вынес вердикт в отношении экс-президента Судана Омара аль-Башира, обвиненного в хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков.

Политика Киев допустил возможность введения миротворцев ООН в Донбасс Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Политика Представители Украины и США поговорили о кибероружии "В следующие 5-10 лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план", — заявил Данилов.

Кино Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.