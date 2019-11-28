КНДР провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщило северокорейское агентство ЦТАК. По его данным, испытания были проведены для «окончательной проверки» эффективности установки.

Политика Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским майданом Политическая ситуация в Боливии, увенчавшаяся отставкой 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает майдан 2004 года на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.

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Общество Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.

Политика Россия и Украина провели переговоры по газу Как рассказали в Минэнерго, стороны обсудили претензии по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года и прямые покупки газа для украинских потребителей.

Происшествия Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.

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Общество В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.

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Футбол «Спартак» оштрафовали за оскорбление Дзюбы Футбольный клуб «Спартак» оштрафовали из-за оскорбительных кричалок болельщиков в адрес футболиста «Зенита» Артема Дзюбы, сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.