Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъКНДР провела пуск двух неопознанных ракет в сторону Японского моря

Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. КНДР впервые в этом году осуществляет запуски ракет. Снаряды были выпущены вблизи города Вонсан.
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Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап
» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Коммерсантъ00:19

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
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