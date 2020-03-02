Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъКНДР провела пуск двух неопознанных ракет в сторону Японского моря

Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. КНДР впервые в этом году осуществляет запуски ракет. Снаряды были выпущены вблизи города Вонсан.
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Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап
» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Коммерсантъ00:19

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На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек

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"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
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Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о новом гиперзвуковом оружии РФ и его роли в поддержании стратегического баланса в мире.
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