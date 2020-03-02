Армия и оружие
КоммерсантъКНДР провела пуск двух неопознанных ракет в сторону Японского моря
Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. КНДР впервые в этом году осуществляет запуски ракет. Снаряды были выпущены вблизи города Вонсан.
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Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Коммерсантъ00:19
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