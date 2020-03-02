с чего всё началось

Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. КНДР впервые в этом году осуществляет запуски ракет. Снаряды были выпущены вблизи города Вонсан.

Армия и оружие Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.

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Экономика Россельхозбанк рассказал, каким станет село в России через 30 лет Сельскохозяйственные территории России в ближайшие десятилетия ждет глобальная трансформация, значительным потенциалом в этом направлении обладает российское село, отмечено в совместном исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Высшей школы экономики, сообщает РИА Новости.

Общество В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом 1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.

Общество Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы "Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.

Общество Число погибших от коронавируса в мире превысило три тысячи человек К утру 2 марта число погибших от коронавируса в мире превысило три тысячи человек — 42 новых случая зарегистрировали в Китае, сообщает South China Morning Post.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

Политика Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Армия и оружие Путин рассказал о новом гиперзвуковом оружии России Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о новом гиперзвуковом оружии РФ и его роли в поддержании стратегического баланса в мире.

Экономика Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20% Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 г.