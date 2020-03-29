Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи в субботу, 28 марта.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.

Политика Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Экономика Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.

Общество Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.

Спорт МОК и Япония определились с датой переноса Игр в Токио По их данным, Международный олимпийский комитет (МОК) и японские организаторы, ведущие переговоры о возможных строках проведения Игр, близки к решению о том, чтобы назначить датой церемонии открытия Олимпиады 23 июля 2021 гола.

Общество Власти Сингапура лишили гражданства нарушителя домашнего карантина Власти Сингапура отобрали гражданство у местного жителя за грубые нарушения домашнего карантина в связи с эпидемией нового коронавируса, передает ТАСС.

Общество Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.

Общество В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом Пациент с положительным тестом на коронавирус умер в больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге, сообщает со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

Общество Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках В продуктовые магазины необходимо ходить в перчатках, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19, считает президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль.

Происшествия Против петербуржца завели уголовное дело после побега из-под карантина Полиция возбудила уголовное дело после побега петербуржца из-под карантина в обсерваторе в поселке Репино на базе пансионата "Заря" под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.