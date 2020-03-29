Коронавирус
ИзвестияКНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря
Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи в субботу, 28 марта.
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Минобороны Японии рассмотрит связь между пуском ракет КНДР и коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 23:09
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Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Политика
Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием
Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
Общество
Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в конце апреля.
Общество
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Экономика
Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж
У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Общество
Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса
Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Футбол
Анатолий Байдачный: «„Динамо“ просто уничтожают. Капский оторвал бы головы игрокам БАТЭ»
Понятно, что игроки минского «Динамо» и БАТЭ постепенно наберут форму, но вопрос во времени.
Армия и оружие
Похожие на украинскую «Варту» таинственные броневики замечены в Сирии
У сирийских броневиков, кроме другого названия - SAV, иное оформление защиты радиатора, в бампере видны дополнительные фары.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
В России от Роспотребнадзора поступила новая рекомендация для родителей и детей по карантину.
Музыка
Little Big представили «карантинную» версию своей песни
Группа Little Big представила «карантинную» версию своей песни I’m ok.
Общество
Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Общество
Первый младенец с коронавирусом умер в США
Первый младенец с коронавирусом COVID-19 умер в США.
Спорт
МОК и Япония определились с датой переноса Игр в Токио
По их данным, Международный олимпийский комитет (МОК) и японские организаторы, ведущие переговоры о возможных строках проведения Игр, близки к решению о том, чтобы назначить датой церемонии открытия Олимпиады 23 июля 2021 гола.
Здоровье
В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом
Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику
Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Общество
Власти Сингапура лишили гражданства нарушителя домашнего карантина
Власти Сингапура отобрали гражданство у местного жителя за грубые нарушения домашнего карантина в связи с эпидемией нового коронавируса, передает ТАСС.
Общество
Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса
На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
Общество
В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом
Пациент с положительным тестом на коронавирус умер в больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге, сообщает со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Общество
Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках
В продуктовые магазины необходимо ходить в перчатках, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19, считает президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль.
Происшествия
Против петербуржца завели уголовное дело после побега из-под карантина
Полиция возбудила уголовное дело после побега петербуржца из-под карантина в обсерваторе в поселке Репино на базе пансионата "Заря" под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова откровенно рассказала о разводе с Джиганом
Почти месяц семейная жизнь Оксаны Самойловой и Джигана находится в центре всеобщего внимания.
Финансы
Международные резервы России за неделю упали на $29,8 млрд
Международные резервы РФ на 20 марта составили $551,2 млрд, снизившись за неделю на $29,8 млрд (-5,1%), сообщил Банк России.
Происшествия
Тесты на коронавирус у вахтовиков с Ямала оказались отрицательными
У 20 вахтовиков, которых госпитализировали с Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (разрабатывается ООО «Газпром добыча Надым»), не обнаружили коронавируса.
Политика
Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии
Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
Общество
На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными
Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.