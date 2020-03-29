Коронавирус

ИзвестияИзвестияКНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи в субботу, 28 марта.
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Минобороны Японии рассмотрит связь между пуском ракет КНДР и коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 23:09

В США прокомментировали пуски ракет КНДР

RT на русскомвчера в 23:45

Сеул заявил о запуске КНДР неопознанного снаряда в сторону Японского моря

РБКвчера в 18:39

США следят за ракетными пусками КНДР и ведут консультации с Сеулом и Токио

ТАССвчера в 21:32

В Приморье не зафиксировали сейсмособытий после запуска ракет КНДР

РИА Новости00:13

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Известиявчера в 18:08

КНДР провела пуски ракет в сторону Японского моря

Коммерсантъвчера в 17:53
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru вчера в 05:14
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Политика

Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием

Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 20:21
Общество

Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в конце апреля.
Известия вчера в 21:49
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
РБК вчера в 17:31
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Экономика

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Ведомости вчера в 03:26
Общество

Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса

Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Говорит Москва вчера в 08:23
Футбол

Анатолий Байдачный: «„Динамо“ просто уничтожают. Капский оторвал бы головы игрокам БАТЭ»

Понятно, что игроки минского «Динамо» и БАТЭ постепенно наберут форму, но вопрос во времени.
Спорт-Экспресс вчера в 13:55
Армия и оружие

Похожие на украинскую «Варту» таинственные броневики замечены в Сирии

У сирийских броневиков, кроме другого названия - SAV, иное оформление защиты радиатора, в бампере видны дополнительные фары.
Российская газета 27 марта в 07:05
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК вчера в 09:29
Общество

Роспотребнадзор порекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

В России от Роспотребнадзора поступила новая рекомендация для родителей и детей по карантину.
ToDay News Ufa вчера в 03:58
Музыка

Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Группа Little Big представила «карантинную» версию своей песни I’m ok.
Lenta.ru вчера в 11:45
Общество

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 27 марта в 02:22
Общество

Первый младенец с коронавирусом умер в США

Первый младенец с коронавирусом COVID-19 умер в США.
Известия вчера в 22:52
Спорт

МОК и Япония определились с датой переноса Игр в Токио

По их данным, Международный олимпийский комитет (МОК) и японские организаторы, ведущие переговоры о возможных строках проведения Игр, близки к решению о том, чтобы назначить датой церемонии открытия Олимпиады 23 июля 2021 гола.
Интерфакс-Спорт вчера в 22:52
Здоровье

В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом

Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.
Московский Комсомолец вчера в 16:42
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику

Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Национальная служба новостей вчера в 07:19
Общество

Власти Сингапура лишили гражданства нарушителя домашнего карантина

Власти Сингапура отобрали гражданство у местного жителя за грубые нарушения домашнего карантина в связи с эпидемией нового коронавируса, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 23:17
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:48
Общество

В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом

Пациент с положительным тестом на коронавирус умер в больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге, сообщает со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
YA62.ru вчера в 09:23
Общество

Биолог из США оценила российский препарат для борьбы с коронавирусом

REGNUM 00:15
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Общество

Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках

В продуктовые магазины необходимо ходить в перчатках, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19, считает президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль.
Коммерсантъ 00:57
Происшествия

Против петербуржца завели уголовное дело после побега из-под карантина

Полиция возбудила уголовное дело после побега петербуржца из-под карантина в обсерваторе в поселке Репино на базе пансионата "Заря" под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова откровенно рассказала о разводе с Джиганом

Почти месяц семейная жизнь Оксаны Самойловой и Джигана находится в центре всеобщего внимания.
OvideO.ru вчера в 14:43
Финансы

Международные резервы России за неделю упали на $29,8 млрд

Международные резервы РФ на 20 марта составили $551,2 млрд, снизившись за неделю на $29,8 млрд (-5,1%), сообщил Банк России.
ТАСС 26 марта в 09:44
Происшествия

Тесты на коронавирус у вахтовиков с Ямала оказались отрицательными

У 20 вахтовиков, которых госпитализировали с Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (разрабатывается ООО «Газпром добыча Надым»), не обнаружили коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 03:35
Политика

Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии

Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
ANNA-News вчера в 11:24
Общество

На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Avia.pro 27 марта в 22:32
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