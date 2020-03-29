Коронавирус

ИзвестияИзвестияКНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи в субботу, 28 марта.
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США следят за ракетными пусками КНДР и ведут консультации с Сеулом и Токио

ТАССвчера в 21:32

Минобороны Японии изучит, связаны ли пуски ракет из КНДР с COVID-19

РИА Новостивчера в 21:28

В США прокомментировали пуски ракет КНДР

RT на русскомвчера в 23:45

КНДР провела пуски ракет в сторону Японского моря

Коммерсантъвчера в 17:53

Сеул заявил о запуске КНДР неопознанного снаряда в сторону Японского моря

РБКвчера в 18:39

Минобороны Японии рассмотрит связь между пуском ракет КНДР и коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 23:09

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Известиявчера в 18:08
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Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Общество

На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Avia.pro 27 марта в 22:32
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Российская газета вчера в 23:10
Экономика

Сафиуллин сравнил сегодняшний мировой кризис с развалом СССР

Директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук РТ, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин считает, что то, что происходит с мировым рынком сегодня - можно поставить на один уровень с развалом СССР.
Высокогорские вести вчера в 07:53
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию своей песни

РИА Новости вчера в 21:24
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 20:01
Наука

Ученым удалось извлечь из черного другие цвета

Команде специалистов удалось найти способ контролировать процесс того, как свет проходит через неупорядоченные поверхности, чтобы получить другие цвета.
Rusargument вчера в 16:30
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 27 марта в 14:10
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 27 марта в 03:37
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 27 марта в 08:46
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Авто

Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа

Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
Российская газета вчера в 02:00
Общество

В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом

228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
FlashNord вчера в 05:10
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru вчера в 09:47
Экономика

Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения

Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Lenta.ru 27 марта в 02:46
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Волейбол

Чемпионаты России по волейболу досрочно завершены

Всероссийская федерация волейбола на заочном заседании президиума приняла решение досрочно завершить сезон в связи с пандемией коронавируса.
Вести.Ru вчера в 08:40
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Общество

В Якутске коронавирус предположительно выявлен у сотрудника больницы

Коронавирус предположительно выявлен у сотрудника городской больницы в Якутске, всех врачей и пациентов больницы в микрорайоне "Авиапорт" изолировали, сообщила журналистам заместитель правительства республики Ольга Балабкина.
РИА Новости вчера в 23:50
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса

РБК вчера в 14:25
Политика

Российские военные вирусологи начали работу в итальянском Бергамо

На территории авиабазы ВВС Италии в пригороде Бергамо развёрнуты лаборатория и пункты спецобработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.
Говорит Москва 27 марта в 08:00
Общество

В Приангарье пройдут рейды по учреждениям для соблюдения карантина

Полиция, Роспотребнадзор и сотрудники администраций проведут в Иркутской области рейды по проверке исполнения указа врио губернатора о временном прекращении работы учреждений сферы торговли, общепита, развлекательных и спортивных центров, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 21:43
Игры

Half-Life: Alyx запустили без VR

Live24 26 марта в 09:51
Здоровье

В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 44 из них завезены из других стран.
RT на русском вчера в 21:53
Общество

В России за нарушение карантина хотят штрафовать

В Российской Федерации увеличат штрафы за нарушение режима карантина.
Evo-rus.com вчера в 11:11
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa 27 марта в 02:56
Общество

Рошаль назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца.
Известия вчера в 11:12
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости 27 марта в 10:38
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