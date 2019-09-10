Армия и оружие
РИА НовостиКНДР снова провела пуски снарядов в сторону Японского моря
Южнокорейские военные утверждают, что КНДР во вторник вновь провела два пуска неопознанных снарядов из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря, сообщает агентство Ренхап.
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Театры
Театр Моссовета открывает сезон
Гостей Театра Моссовета в этом году ждут также творческие вечера народных артистов России Валентины Талызиной и Александра Филиппенко.
Орфей 19:19
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).
Lenta.ru 19:10
Политика
Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона
Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.
Газета.Ru 16:57
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Стали известны предварительные результаты выборов мэра Новосибирска
Избирком Новосибирска сообщил, что явка по данным на 22.00 составила 20,55%. Окончательные итоги выборов станут известны 9 сентября.
РБК Новосибирск вчера в 13:08
Экономика
Экономика говорит о приближении конца эпохи Эльвиры Набиуллиной
Все годы правления Эльвиры Набиуллиной ЦБ выбирал в своей политике инструменты, позволяющие экономике балансировать между положением «хуже и еще хуже».
REGNUM 02:25
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Общество
Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках
РИА Новости 06:13
Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Финансы
Россия осталась без чистого государственного долга
Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБК 17:00
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Футбол
«Интер» рассчитывает бесплатно подписать Гетце
Миланский клуб рассчитывает бесплатно заполучить футболиста следующим летом, когда у него истечет контракт с немецким клубом.
Soccer.ru 13:14
Политика
США передали Украине похищенную из СССР в 1941 году картину
Украинское посольство получило от ФБР картину Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало украинскому посольству в Вашингтоне картину, которая была похищена в СССР в 1941 году, передает ТАСС со ссылкой на ФБР.
Аргументы и Факты 19:05
Происшествия
Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс 13:52
Политика
Подведены итоги выборов в Мосгордуму
В Москве 8 сентября состоялись выборы в городскую думу, в результате которых почти половину мест займут представители оппозиционных сил или же те, кого поддержала оппозиция.
Газета.Ru 04:59
Авто
Aston Martin сделает современный аналог спорткара 50-х
Для спидстера «Астон» не просто заимствуют стилистические решения оригинального DBR1, а постарается интерпретировать внешность спорткара 50-х с учетом современного языка дизайна.
Motor 07:46
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Общество
Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»
РИА Новости 20:48
Футбол
Ибрагимовичу установят памятник в Швеции
Чемпионат 17:52
Политика
Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Здоровье
Кофе и коньяк могут как лечить головную боль, так и вызывать ее
Медики отметили, что среди людей, регулярно пьющих кофе, нередко наблюдается явление, известное как «головная боль выходного дня».
MedikForum.ru 15:48
Политика
КГБ Южной Осетии предал огласке «секретный» план Грузии
«Практической реализацией плана является разработанная официальным Тбилиси новая программа „Шаг к лучшему будущему“, которая содержит конкретный механизм, направленный на размывание государственных границ Республики Южная Осетия, а также уничтожение ее политического и экономического суверенитета», — заявили в комитете.
Евразия Daily 12:02
Кино
Четвертая «Матрица» получила название «Мороженое»
Фильм "Матрица 4", который станет продолжением знаменитой фантастической трилогии о борьбе в стиле кунг-фу людей с машинами, обрел рабочее название.
Kinonews.ru 04:21
Экономика
Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Политика
В США начали расследование связей Трампа с Украиной
Американские конгрессмены от демократической партии объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках главы Белого дома Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения президента оказать давление на украинское правительство.
Накануне.Ru 19:07
Транспорт
Почти 13 тысяч человек провели ночь в аэропорту Токио
Почти 13 тысяч человек были вынуждены провести ночь в токийском аэропорту Нарита из-за тайфуна "Факсай".
Российская газета 19:41