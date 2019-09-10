Южнокорейские военные утверждают, что КНДР во вторник вновь провела два пуска неопознанных снарядов из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря, сообщает агентство Ренхап.

КНДР снова провела пуски снарядов в сторону Японского моря

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