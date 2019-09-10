Армия и оружие

РБКРБКСеверная Корея вновь запустила две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По данным военных, снаряды выпустили из провинции Пхенан-Намдо.
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