Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По данным военных, снаряды выпустили из провинции Пхенан-Намдо.

Северная Корея вновь запустила две ракеты в сторону Японского моря

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