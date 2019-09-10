Армия и оружие
ИзвестияКНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
Южнокорейские военные заявили, что КНДР вновь провела два пуска неопознанных снарядов из северокорейской провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на агентство Yonhap, южнокорейские военные продолжают отслеживать ситуацию в регионе.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 23:15, Вашингтон
Политика
Агента ЦРУ смогли вывезти из России только со второй попытки
Впервые попытку вывезти своего агента из России ЦРУ предприняло в 2016 году, но тогда, по данным The New York Times, шпион якобы отказался, сославшись на семейные обстоятельства.
URA.Ru 22:37
Гаджеты
Представлен Volkswagen ID.3 — первый серийный электромобиль марки
Сегодня в рамках Франкфуртского автосалона компания Volkswagen представила свой первый серийный электромобиль — ID.3. Это своеобразный Golf, но только на электротяге.
iXBT.com 17:30
Гаджеты
Умный телевизор Redmi TV поступает в продажу
Сегодня в Китае состоится первая распродажа умного телевизора Redmi TV, который был представлен в конце августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
iXBT.com 17:01
Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Авто
Новый RAV4 от Toyota получил ОТТС
Запуск в продажу нового поколения Toyota RAV4 в России произойдет 1 октября, автомобиль уже получил ОТТС.
Car.ru 03:18
Политика
Британский парламент официально приостановил работу
В конце рабочего дня в понедельник, 9 сентября, парламент Великобритании официально приостанавливает свою работу до 14 октября, когда королева Соединённого Королевства Елизавета II выступит перед парламентариями и сообщит о новых приоритетах правительства.
Комсомольская правда 10:22
Финансы
Россия осталась без чистого государственного долга
Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБК 17:00
Общество
До половины сельхозкультур пропали в районах Приморья из-за паводка
До половины сельскохозяйственных культур испортились в районах Приморья в августе, который стал рекордно дождливым за всю историю наблюдений, сообщает Примгидромет.
РИА Новости 19:54
Гаджеты
Утечка рекламного видео раскрыла ряд особенностей Pixel 4
В сети было опубликовано рекламное видео, демонстрирующее смартфоны Pixel 4 во всей красе.
Игромания.ру 17:05
Наука
Археологи нашли в Туве «женский айфон» возрастом более 2 тысяч лет
Пояс найденной женщины украшен китайскими монетами, которые чеканились 2 137 лет назад.
РЕН ТВ 11:22
Культура
Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище
Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.
Орфей 09:19
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже
Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия 21:27
Общество
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
REGNUM 19:04
Авто
Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3
Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.
Новые автомобили 11:42
Космос
Фото дня: галактика низкой поверхностной яркости глазами «Хаббла»
Галактики низкой поверхностной яркости, или Low-Surface-Brightness (LSB), обладают такой поверхностной яркостью, что для наблюдателя на Земле они имеют видимую звёздную величину по крайней мере на единицу слабее, чем у окружающего фона неба.
3DNews 09:19
Политика
Заявление США о непризнании выборов в Крыму оценили в Совфеде РФ
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил заявление американского посольства на Украине о непризнании прошедших на территории полуострова выборов.
ФАН 20:34
Политика
Трамп объявил о «смерти» переговоров с талибами о мире в Афганистане
Перед вылетом в штат Северная Каролина Трамп подчеркнул, что лично принял решение отменить встречу с лидерами запрещенной в России террористической организации «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде, передает ТАСС.
Взгляд.ру 16:22
Экономика
Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров поднимут в 2020 году
Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров в 2020 году вырастет до 9832 рублей.
Заб.Ру 23:00
Происшествия
Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей
Ранее СК сообщил об уголовном деле, возбуждённом в отношении 27-летней жительницы города Вилючинска, которая, по версии следствия, утопила в бухте Крашенинникова двоих своих детей (1,5 месяца и пяти лет).
РИА Новости 23:10
Футбол
Экс-игрок «Алании» и сборной Белоруссии вернулся в Бразилию
Бывший полузащитник «Алании» и сборной Белоруссии Ренан Брессан вернулся в Бразилию через 12 лет после отъезда из страны.
Спорт-Экспресс 18:25