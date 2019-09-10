Южнокорейские военные заявили, что КНДР вновь провела два пуска неопознанных снарядов из северокорейской провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на агентство Yonhap, южнокорейские военные продолжают отслеживать ситуацию в регионе.

КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

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